«С одной стороны, государство помогает строительной отрасли, с другой — создает новые препоны»

— Наша компания выполняет работы по 11 государственным и муниципальным контрактам, в том числе шесть контрактов являются национальными проектами.

Основные причины, которые на сегодняшний день негативно сказываются на ходе реализации проектов в строительной отрасли:

1.Не соответствие проектной документации в части технических и ценовых параметров. При реализации контрактов мы, как и многие строительные компании, сталкиваемся с проблемой несоответствия в проектной документации, как в технической части, так части ценообразования. В частности, это связано с тем, что проекты выполняются за три-четыре года до их реализации, проходят техническую и ценовую экспертизу, а реализация данных проектов происходит спустя длительный промежуток времени. В следствии этого при реализации проектов предприятия по тем или иным причинам несет убытки, а применяемые индексы-дефляторы, на момент реализации проекта, не покрывают понесенных затрат. Как результат, это негативно сказывается на реализации контракта, подрядчик не способен обеспечить конкурентную заработную плату сотрудников. В результате, происходит отток трудовых ресурсов в европейскую часть РФ.

В этом году у нас появился инструмент — постановление правительства РФ №1315. Воспользовавшись данным правом, мы произвели пересчеты ценовых параметров по большинству контрактов, что повлекло за собой увеличение договорной стоимости в пределах от 21 до 30% и позволило стабилизировать ситуацию по заключенным контрактам.

Для исключения проблем с ценообразованием по контрактам, считаю необходимым: заказчикам, до проведения процедуры торгов, производить актуализацию ценовых показателей по контракту, путем применения текущих индексов пересчета сметной стоимости и конъектурного анализа на оборудование и материалы, применяемые в проекте по прайс-листам.

Кроме этого, считаю необходимым, при реализации проектов, со стороны заказчика организовать экспертное сопровождение проекта по договорам, заключенным с экспертизой как с главгосэкспертизой, так и региональной и оставить на законодательном уровне возможность производить корректировку сметной стоимости так, как сегодня позволяет сделать распоряжение правительства 13-15, через подтверждение достоверности сметной стоимости.

2.Проблематика с проектированием. Проектные организации, к моменту реализации контракта, претерпевают изменения путем банкротства либо становятся не жизнеспособными. И как следствие, у заказчика нет возможности вносить изменения в проект, а также зачастую в бюджете отсутствуют денежные средства на авторский надзор. Это затягивает время на принятие решений и внесение изменений в ПСД. В связи с этим, в составе компании приходится содержать проектную группу, которая позволяет решать проблемные вопросы.

3.Контроль со стороны надзорных органов. Имеются затруднения при выполнении работ в той части, в которой они касаются взаимодействия и проверки со стороны правоохранительных органов. К примеру, несоблюдение сроков выполнения работ, отступление от производственных графиков по государственным контрактам, в подавляющем большинстве случаев, не являются результатом бездействия исполнителя. Зачастую нарушения сроков связаны с бездействием заказчика, либо наличием нарушений с его стороны в части применяемых проектных решений и наличия коллизий в проектной и сметной документации.

При этом ни исполнителю, ни заказчику нецелесообразно приостанавливать исполнение работ, а исполнитель такую процедуру не инициирует, даже если понимает, что часть работ будет выполняться и сдаваться с нарушением сроков.

Продиктованные объективными причинами нарушения сроков выполнения работ не влекут последствий со стороны заказчика, однако со стороны надзорных органов, Исполнитель регулярно подвергается проверкам и наказаниям за отступление от графика выполнения работ.

4.Казначейское сопровождение. То, что в этом году правительство РФ дало возможности получить через казначейское сопровождение до 90 % авансов — это существенная помощь. Но к сожалению казначейство ужесточило правила казначейского сопровождения. Практика показала, что поставщики и производители, даже московские, не очень охотно работают с этим механизмом. Сумма, которую мы можем им заплатить на обычные счета за услуги и материалы, ограничена 5 млн рублей. Все остальное должно проходить через казначейские счета — контрагенты отказываются их открывать, даже московские компании.

Вот и получается, что, с одной стороны, государство помогает строительной отрасли, выделяет средства для того, чтобы ее простимулировать, а с другой — ограничивает и принуждает. В итоге появляются новые препоны, которые тормозят работу на объектах.

По материалам выступления на Сибирском строительном форуме