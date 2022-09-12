В Новосибирске суд определит законность размещения рекламных конструкций

Мэрия Новосибирска подала многомиллионный иск к оператору наружной рекламы ООО «Рекламные технологии», пишет КП-Новосибирск со ссылкой на сообщение специалистов управления, полученное «РБК.Новосибирск».

Отмечается, что договоров, на основании которых осуществлялся монтаж и использование рекламных конструкций, оператор не заключал. При этом в компании заявили, что им известно об иске, и они готовы предоставить объяснения в Арбитражном суде региона.

Ранее редакция сообщала, что Управлением художественного облика Новосибирска на территории города было выявлено 156 рекламных конструкций, размещенных с нарушением ФЗ «О рекламе» (без разрешения органа местного самоуправления).