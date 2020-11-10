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Доступный интернет появился еще в пяти селах Новосибирской области

  • 10/11/2020, 11:43
«Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи еще до пяти населенных пунктов Новосибирской области.

Высокоскоростной доступ в интернет теперь появился в селах Золотая Грива и Серебрянское Чулымского района, Чингис Ордынского района, Соколово Колыванского района и Ильинка Доволенского района.

В общей сложности до этих населенных пунктов проложено 108 км оптоволокна. Благодаря этому почти 3,5 тысячи жителей региона теперь могут пользоваться цифровыми сервисами в новом для себя качестве: если раньше скорость интернета для абонентов ограничивалась на уровне 256 кБит/с, то теперь ее удалось увеличить в 30 раз.

— Возможность подключиться к современным телекоммуникационным сервисам — это уже не привилегия, это норма. Вот почему для “Ростелекома” так важно постоянно совершенствовать уровень и качество предоставляемых услуг. Теперь жители сел, где прошло обновление сети, могут не только пользоваться быстрым интернетом, но и дистанционно учиться, удалено работать и просто быть в курсе всего происходящего, — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

В частности, абонентам компании в селах Золотая Грива, Серебрянское, Соколово и Ильинка доступен цифровой видеосервис Wink, который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента. Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера.

Узнать подробнее об услугах компании, доступных для подключения, можно на сайте rt.ru и по бесплатному номеру телефона 8 800 100 0 800.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

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В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

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Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

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Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

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Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

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ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

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