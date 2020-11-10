Еще 179 случаев заражения коронавирусом выявили в Новосибирской области

На утро 10 ноября в регионе выявлено 19 092 случая COVID-19 (+179 за сутки), в том числе у 1 235 детей. 15 615 пациентов выписаны с выздоровлением (+173 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 28 лет и 72 года, и женщины в возрасте 59 лет, 60 лет и 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 630 человек. В отделениях реанимации находятся 142 человека. На ИВЛ – 32 пациента.

Госпитализированы 60 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 965. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 723 пациента.

Всего в Новосибирской области сделано 782 886 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 4 086 жителей региона, 58 080 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 364 обращения, госпитализированы 25 человек.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области