Доверие — основа прочных отношений в бизнесе

Новый кредит выдается без залога, под поручительство собственников бизнеса и Фонда. Ставка по кредиту составляет 12,5-13 % годовых.

Сумма заемных средств от 500 тыс. до 5 млн. руб. Заемщики могут использовать полученные деньги в инвестиционных целях или на пополнение оборотных средств. Срок кредита на пополнение оборотных средств до 3 лет, на приобретение основных средств – до 5 лет.

Кредитом могут воспользоваться предприниматели Новосибирска и Новосибирской области, которые ведут бизнес не менее года.

Финансирование предоставляется в виде кредита или кредитной линии. Может быть предусмотрен индивидуальный график гашения, учитывающий сезонность, при сумме кредита свыше 1 млн. руб.

Консультации по всем видам кредитования малого и среднего бизнеса в Банке Акцепт (АО) можно получить в офисах банка, по телефону контакт-центра 8-800-100-27-37 или оставив заявку на сайте банка.

Фото предоставлено пресс-службой Банка Акцепт