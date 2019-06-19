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Промсвязьбанк объявляет о ребрендинге

  • 19/06/2019, 17:42
Теперь во всех коммуникациях будет использоваться обновленный логотип — «ПСБ» или «ПСБ Банк».

Промсвязьбанк объявляет о ребрендинге: теперь во всех коммуникациях будет использоваться обновленный логотип — «ПСБ» или «ПСБ Банк». При этом официальное наименование банка не меняется.

Последние полтора года были для банка временем кардинальных изменений. В прошлом году Промсвязьбанк стал кредитной организацией с государственным участием, а также опорным банком по работе с оборонно-промышленным комплексом (ОПК) и сопровождению гособоронзаказа (ГОЗ). Ребрендинг призван сделать облик ПСБ более целостным, соответствующим его текущим позициям и задачам, он станет завершающим этапом перемен.

Новый логотип банка — более минималистичный и современный при этом сохраняет преемственность не только в форме, но и в цвете: осталось сочетание оранжевого цвета и синего. Аббревиатура ПСБ отражает тренд к использованию более емких и запоминающихся коротких названий.

— Когда мы рассматривали варианты логотипов и фирменных стилей, у нас было много разных идей, в том числе полностью транслирующие новое позиционирование банка цветовые варианты. Тем не менее, нашей задачей было сохранить баланс в имидже банка, сделать так, чтобы он перекликался со стратегией универсального банка, работающего как с военным сегментом клиентов, так и с гражданским. Не менее важно, что у ПСБ — долгая история, налаженные связи, широкая узнаваемость среди клиентов. Новый банк мы создаем на базе старого, поэтому самым главным в ребрендинге для нас стало именно сохранение преемственности», — рассказывает директор департамента маркетинга Промсвязьбанка (ПАО) Елена Мелихова.

Обновление дизайна офисов и вывесок будет происходить поэтапно. В первую очередь будет произведена замена вывесок в действующих офисах. Задача новой палитры для помещений — сделать их более светлыми, воздушными, технологичными, а новое расположение мебели и стоек операционистов добавит ощущение легкости и новизны. Предпочтение в офисах ПСБ отдано светлым, спокойным тонам, зоны обслуживания клиентов также получат свою цветовую кодировку. Во всех отремонтированных офисах появятся отдельные зоны для обучения клиентов, где специалисты банка будут демонстрировать возможности мобильного банкинга и рассказывать об онлайн-услугах ПСБ.

Фото: пресс-служба банка

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