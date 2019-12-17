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Сибирский банк в пятерке лучших мобильных банков страны

  • 17/12/2019, 11:13
Приложение Банка «Левобережный» вновь вошло в ТОП-5 рейтинга Mobile Banking Rank по версии Markswebb.

Банк ЛевобережныйРейтинг был составлен по результатам исследования эффективности мобильных версий интернет-банков для частных лиц, которое ежегодно проводится аналитическим агентством.

В 2019 году в исследовании традиционно принимали участие лучшие мобильные банки, попавшие в ТОП-10 прошлогоднего рейтинга, а также самые популярные мобильные банки из рейтинга SimilarWeb Usage Rank в категории «Финансы».

В рамках исследования Mobile Banking Rank 2019 было презентовано два рейтинга: Daily banking (повседневный банкинг) и Digital office (цифровой офис), в которых мобильные приложения финансовых компаний России оценивались на двух типах мобильных устройств — iPhone и смартфонах Android.

Daily banking отражает уровень доступности услуг по дебетовой карте, возможность управлять ими в режиме онлайн и получать максимально полную информацию по карте.

Digital office отражает степень переноса в цифровые каналы клиентских задач, за которыми обычно приходится обращаться в офис или контакт-центр банка.

Согласно данным Markswebb, мобильное приложение BL-online Банка «Левобережный» уверенно расположилось в пятёрке лидеров Daily Banking для iPhone и Android.

Кроме того, BL-online расположилось в ТОП-10 лучших мобильных банков в рейтинге Digital office для iPhone и Android.

Напомним, что в августе аналитическое агентство представило результаты исследования, в котором Банк «Левобережный» (ПАО) занял второе место в рейтинге лучших интернет-банков России.

Банк «Левобережный» постоянно совершенствует мобильное приложение BL-online, значительно расширяя его возможности и функционал. Сегодня клиентам банка, подключившим мобильную версию, доступны: контроль поступлений и списаний по карте; анализ расходов; оформление заявки на продукты и услуги банка; моментальные переводы денег между картами любых банков, в том числе по системе быстрых платежей снятие наличных в банкомате с помощью мобильного приложения по QR-коду; подписка на штрафы и налоговые платежи; оформление виртуальной карты для совершения покупок в интернет-магазинах; управление лимитами карты; автоплатежи за мобильную связь; обмен валют; покупка страховок и т. д. Функция «чата» с банком позволяет клиентам оперативно решать любые вопросы без посещения офиса или звонка в call-центр.

Фото: пресс-служба банка

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