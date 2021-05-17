Доходы раскрыло руководство КСП города

На сайте мэрии Новосибирска появилась информация о доходах за 2020 года председателя городской контрольно-счётной палаты Геннадия Шилохвостова и заместителя председателя КСП Оксаны Браньковой.

Согласно данной информации, доход Шилохвостова составил 3,6 млн. руб. (+0,2 тыс. к прошлому году). Имущество главного аудитора за год не изменилось — два земельных участка, два жилых дома, баня и легковой автомобиль. Доходы и имущество супруги Геннадия Шилохвостова остались на прошлогоднем уровне.

Доход заместителя председателя городской КСП Оксаны Браньковой в 2020 год составил 1,9 млн. руб. Ей принадлежат: квартира (87,2 кв.м.), жилой дом (44), земельный участок (529) и легковой автомобиль Subaru Forester. Доход сына Браньковой составил 0,2 млн. руб. Собственности у него нет.

Ранее стали известны доходы депутатов горсовета Новосибирска, Заксобрания Новосибирской области, Государственной думы, сенаторов, представителей руководства городской избирательной комиссии Новосибирска, руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а также отдельных глав районных администраций. Пока неизвестны доходы чиновников мэрии Новосибирска и правительства Новосибирской области.