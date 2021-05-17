Томские предприниматели могут регистрировать сделки с залогом недвижимости удаленно

Возможность дистанционно подать документы по всем залоговым объектам недвижимости, в т.ч. приобретаемым, появилась у томских компаний. Банк также оказывает услугу в Новосибирске, Кемерове, Новокузнецке и Барнауле.

Электронная процедура регистрации сделок с недвижимостью позволяет компаниям МСБ экономить время на посещении МФЦ – банк самостоятельно направляет на регистрацию в УФРС договор обеспечения с электронной подписью сторон сделки.

Напомним, что «Левобережный» подготовил предложение, по которому можно снизить ставку по кредиту от 0,1 п.п. до 0,5 п.п. Для этого нужно открыть расчетные счета одновременно на заемщика и связанные с ним компании и закрепить в договоре условия по поддержанию оборотов каждой компанией группы. Минимальная ставка – 7,5% годовых. Предложение действует до конца года.

Отслеживать выполнение условий кредитного договора можно в ОНЛАЙН-офисе. Также банк делает ежемесячную рассылку об объеме оборотов в виде push-уведомлений и электронных писем. Информация позволяет клиентам оперативно управлять поступлениями на расчетный счет от контрагентов и избегать штрафных санкций.

Получить консультацию по кредитованию МСБ можно в единой справочной службе: 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

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