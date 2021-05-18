Рекламодателям

ВТБ снижает ставки по ряду ипотечных программ

  • 18/05/2021, 09:00
ВТБ меняет процентные ставки в рамках нескольких ипотечных программ.

Снижение касается льготной госпрограммы, предложений для зарплатных клиентов, заемщиков с высоким первым взносом и пользователей электронных сервисов Группы ВТБ.

С 17 мая ВТБ меняет условия по ипотеке с господдержкой. Для клиентов с первоначальным взносом от 20% ставка снижается и составляет теперь 5,6% годовых при выборе сервиса «Экспресс-проект» (планировочное решение для ремонта и обустройства) или при сумме кредита от 8 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области (5 млн в других регионах) и 5,7% для остальных случаев. Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка составит 5,8 и 5,9% соответственно.

«На сегодняшний день в рамках господдержки три четверти клиентов ВТБ оформляют кредит с первым взносом более 20%. Таким образом, для подавляющего большинства наших заемщиков условия в рамках госпрограммы стали еще выгоднее. При этом для клиентов с минимальным первым взносом ставка в любом случае будет в среднем на 0,7 п.п. ниже утвержденной в рамках программы правительством», – комментирует изменения Михаил Сероштан, вице-президент, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ (ПАО).

Для зарплатных клиентов единая ставка для новостроек и вторичного рынка снижается на 0,2 п.п. – до 7,9%.

При электронной регистрации залога в Росреестре и применении СБР (сервис безопасных расчетов) для оплаты сделки ставка ВТБ снижается на 0,5 п.п. (до 7,6%) для зарплатных клиентов при приобретении квартир на вторичном рынке. Предложение действительно при подаче заявки до 31 июля. Для остальных клиентов, использующих подобный формат сделки, снижение составит 0,3 п.п. (до 8,1%) для готового жилья (предложение бессрочно).

Снижение ставок предусмотрено и для заемщиков с крупным первым взносом. Клиенты, оплачивающие 50% и более от стоимости квартиры, получают дисконт 0,7 п.п. – итоговая ставка для них составит 7,7%. При взносе более 60% и сделке с сервисами по электронной регистрации залога в Росреестре и СБР ставка снижается на 1 п.п. до 7,4%. Новые условия доступны при приобретении недвижимости в новостройках и на вторичном рынке.

«ВТБ активно внедряет электронные сервисы для полного цикла ипотечной сделки. Мы хотим максимально упростить весь процесс получения кредита для заемщика и сделать его более выгодным, поэтому предлагаем клиентам дополнительные дисконты при использовании сервисов экосистемы недвижимости «Метр квадратный». Мы стратегически улучшаем условия для своих заемщиков в рамках важных для нас сегментов ипотечного бизнеса», – добавляет Михаил Сероштан.

Электронную регистрацию залога в Россреестре, Сервис безопасных расчетов и «Экспресс-проект» предоставляет экосистема недвижимости «Метр квадратный» (проект Группы ВТБ). Электронная регистрация и СБР позволяют провести сделку с недвижимостью быстро и в режиме онлайн. Сервисы являются платными, стоимость зависит от региона проведения сделки.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования в России. По итогам четырех месяцев этого года банк нарастил выдачу ипотеки на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем продаж вырос до 314 млрд рублей. В рамках стратегии по цифровизации в 2020 г. ВТБ первым в России провел полностью дистанционные сделки по ипотеке, по итогам 2021 г. Банк планирует оформлять уже каждую шестую ипотеку без визита клиента.

829

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы ипотека ВТБ банки


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

На сибирском рынке проектного финансирования заключена крупнейшая сделка на строительство района в Красноярске

23/04/2021, 14:39

Аэропорты Кузбасса открывают прямые рейсы в Анапу, Сочи и Симферополь

21/04/2021, 12:15

10 лет отмечает офис Банка «Левобережный» в Красноярске

19/04/2021, 18:22

Актуальный разговор

Перспективы развития бизнес-образования — в сочетании онлайна и офлайна

Все материалы

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Доходы раскрыло руководство КСП города

17/05/2021, 20:16

«Ночь музеев» прошла в столице Сибири

17/05/2021, 17:55

В Новосибирской области установлены новые льготы для бизнеса

17/05/2021, 16:18

Коворкинги «Практик» и OFIX будут создаваться в регионах Сибири по франшизе

17/05/2021, 15:56

Смартфон может заменить платежный терминал

17/05/2021, 15:20

Сибирские ученые синтезировали алмазы в расплавах редкоземельных металлов

17/05/2021, 14:47

Почти все миллионеры горсовета — единороссы

17/05/2021, 13:42

Новости компаний

Томские предприниматели могут регистрировать сделки с залогом недвижимости удаленно

17/05/2021, 18:23

ВТБ выдал 100 млрд рублей ипотеки в апреле

17/05/2021, 11:01

Расчетные счета группе компаний по цене одного бизнес-пакета РКО

14/05/2021, 15:01

ВТБ вывел на новый уровень работу с искусственным интеллектом

14/05/2021, 11:16

Purina расскажет об опыте обучения детей ответственному отношению к домашним питомцам на форуме «СибЭкоПром-2021»

14/05/2021, 10:58

Экономика

Область выделит Новосибирску еще 300 миллионов рублей на дороги

Прокуратура Новосибирской области предложила выдавать сертификаты на жилье для детей-сирот

Хозяйствам, которые допускают пожары на своей территории, могут отказать в господдержке

Официальная безработица в Сибири на конец марта — 2,6%

«Новосибирскхлебопродукт» начал поставлять муку в страны Юго-Восточной Азии

Финансы

Мода на интернет-компании начнет меняться в сторону реальной экономики

Пайщики КПК «Зенит» потеряли десятки миллионов рублей из-за мигрирующих потребкооперативов

Банк России отозвал лицензию у уральского банка «Нейва»

В Новосибирске пройдет вебинар «Типичные ошибки заемщика»

Система быстрых платежей или эквайринг?

Политика

Доходы раскрыло руководство КСП города

Доходы раскрыло руководство КСП города

Почти все миллионеры горсовета — единороссы

В мэрии реформируют очередной департамент

В Коченево закрылась птицефабрика, связанная с депутатом Заксобрания

Андрей Травников занимает 53 место в рейтинге популярности глав регионов в соцсетях

Недвижимость

Спрос на загородные дома в Новосибирске вырос на 15%

Спрос на загородные дома в Новосибирске вырос на 15%

Конечный контроль за застраиваемыми территориями уходит в область

Объём выполненных строительных работ в Сибири за квартал увеличился почти на 15%

В ПЛП появится общежитие и точки общепита

В «Юном медике» уже началась вырубка зеленых насаждений

Технологии

Новосибирская компания начала выпускать инновационные продукты для Coca-Cola

Новосибирская компания начала выпускать инновационные продукты для Coca-Cola

«Балтика» отчиталась о выполнении целей устойчивого развития

iFarm готовится к запуску промышленной земляничной фермы

Новосибирская компания «Домпомидор» разработала эффективные теплицы

Новосибирских инноваторов приглашают на конкурс разработчиков устройств для умного дома

Телекоммуникации

МегаФон предлагает пожилым новосибирцам постоянную скидку на связь

Команда «Заря» из кемеровского детского дома №2 отправляется покорять Сочи

МегаФон на 30% увеличил территорию покрытия сети в Новосибирской области

В 2020 году фокусом атак кибермошенников были медицинские организации

МегаФон создал платформу киберразведки

Агропром

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Транспорт

Рост спроса на аренду машин дает предпосылки для создания прокатного бизнеса

Рост спроса на аренду машин дает предпосылки для создания прокатного бизнеса

Для «Городской электрички» потребовался железнодорожный мост через Обь

Новосибирские стритрейсеры предпочитают Ford Mustang

80% новосибирцев недовольны ситуацией с парковками в городе

Расчетная стоимость Южного транзита — 50 млрд рублей

Медицина

В новосибирской поликлинике внедрили малоинвазивную технологию лечения варикоза

Частная медицина хочет расширить присутствие в ОМС

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Авто

В Новосибирске на 28,7% вырос спрос на мотоциклы

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

Туризм

Страна улыбок и экстремальных развлечений

В детский лагерь по программе кэшбэка можно будет съездить до 15 сентября

Предприниматель из Новосибирска вышла в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

С 1 мая Болгария откроет свои границы для россиян

Туроператоры попросили отменить двойные ПЦР-тесты по возвращении из-за границы

Общество

«Ночь музеев» прошла в столице Сибири

Ориентиром для парка около ЛДС будут московские «Сокольники»

Самокатчикам в Новосибирске определили маршрут

Самодеятельные коллективы Новосибирской области стали народными

В Новосибирске появится новый кинотеатр-мультиплекс с баром самообслуживания

Стиль жизни

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска