Доходы самозанятых новосибирцев составили более 4,5 млрд рублей

— Мы ожидали, что по итогам 2021 года в регионе будут около 30 тысяч самозанятых. На 1 января их было зарегистрировано около 33 тысяч. Большинство — физические лица, которые раньше не числились в качестве предпринимателей, то есть можно говорить о том, что они легализовали свою деятельность, — отметил на пресс-конференции в ТАСС руководитель управления ФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев. — На сегодняшний день их уже более 36 тысяч.

Оценить, в какой отрасли сегодня больше всего работают самозанятые, глава УФНС затруднился, отметив, что декларация вида деятельности при этом виде налогообложения необязательна. Однако пообещал, что налоговая проанализирует операции предпринимателей, их контрагентов — и тогда сделает выводы. Пока в лидерах перевозки, услуги по ремонту и репетиторство.

— За прошедший период у самозанятых прошло отражение доходов на 4,5 млрд рублей, исчислены 80 млн рублей налогов. Цифры скромные, но на них оказали влияние налоговые льготы, предоставленные в 2020 году: два вычета в размере 10000 рублей и 12130 рублей, — поясняет Легостаев. — Исчисленная за 2020 год сумма налога не совсем характеризует налоговую емкость самозанятого режима. Думаю, что по итогам 2021 года мы получим более правильную статистику.

По данным налоговиков, в 2020 году в регионе встречались схемы вывода сотрудников на этот режим налогообложения, но массового распространения этой практики удалось избежать.

Кстати, эксперт заявил: из-за отмены ЕНВД ожидал, что самозанятых в регионе в 2021 году будет больше. Однако у предпринимателей области более востребованными оказались такие режимы, как упрощенка или патенты. Из 4 тысяч юрлиц, ранее работавших на ЕНВД, 85% перешли на упрощенку, 4 выбрали единый сельскохозяйственный налог. Что касается ИП, то около 24 тысяч предпринимателей работали по вмененке. Примерно 30% из них совмещали ЕНВД и упрощенку, поэтому после 1 января автоматически остались на упрощенке. Из оставшихся около 50% выбрали УСН, 30% — патентную систему. Только 377 работавших на рынке ИП решили стать самозанятыми, около 500 заявления пока не подавали.

Впрочем, Алексей Легостаев напомнил, что юрлица и ИП еще могут сменить систему налогообложения — до 31 марта.