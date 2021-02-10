В регионе выросли поступления по НДФЛ и НДС

— Несмотря на особенности 2020 года и сложное финансовое положение бизнеса, мы добились положительной динамики по сбору налогов — 205 млрд рублей — на 4% больше, чем в 2019 году. При этом в федеральный бюджет были собраны 57 млрд (+12%), в консолидированный территориальный — 145,7 млрд (+1,2%), — сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель управления ФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев.

По ключевому бюджетообразующему налогу — НДФЛ — поступления в 2020 году в регионе выросли на 7% и составили 64 млрд рублей. Легостаев объяснил эту динамику сохранением фонда зарплаты на территории.

— Поступления по НДС выросли на 10% — до 45,7 млрд рублей. Это характеризует реальное состояние экономики в крупном и среднем бизнесе. Упрощенка, иллюстрирующая динамику в среднем и малом бизнесе, также дала прирост в 5%, до 14,5 млрд рублей, — констатировал глава налоговой службы региона. — При этом второй год подряд в регионе наблюдается сокращение поступления по налогу на прибыль — на 1,3 млрд или 2,7% (до 46 млрд рублей). Впрочем, это не общее состояние экономики. Основное влияние на эту сумму оказали финансовые результаты нескольких налогоплательщиков из добывающий и финансовой отрасли.

В отраслевом разрезе 25% по налогам (51 млрд рублей) в 2020 году дали предприятия обрабатывающих отраслей — за год поступления от компаний этого сегмента выросли на 14%. Наиболее крупные платежи внесли компании пивной и алкогольной отрасли — налоговые платежи и акцизы. На втором месте — оптовая и розничная торговля (23%, 48 млрд рублей). За год, несмотря на сокращение экономической активности, предприятия отрасли заплатили на 12% больше налогов, чем в 2019.

На долю строительной отрасли пришлись 7% от всех налоговых поступлений (14 млрд рублей), научных, а также финансовых организаций — по 6% или по 13 млрд рублей. При этом серьезное падение по налогам показали транспорт и хранение — -65%, а также добыча полезных ископаемых — -40%.

Крупнейшими налогоплательщиками области по итогам 2020 года стали филиалы пивоваренных компаний «Балтика» и «Эфес», ПАО «Сбербанк», ОАО РЖД, ООО «Разрез Восточный», АО «Сибирский ЛВЗ» и ООО «Восточная техника».

По сравнению с 2019 годом, в 2020 в регионе сократились поступления по страховым взносам на 2% — до 145,2 млрд рублей.

— Причины этой динамики понятны: снижение ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса с 30 до 15%, а также введение нулевой ставки для отдельных видов бизнеса со второго квартала. Кроме того, в прошлом году из-за пандемии предпринимателям предоставлялись отсрочки на уплату страховых взносов на совокупную сумму около 1,5 млрд рублей. Эти деньги будут выплачиваться в бюджет в 2021 году, — напомнил глава УФНС региона.

Ситуацию с погашением отложенных в связи с ситуацией в экономике налоговых и страховых платежей Легостаев пока комментировать отказался, отметив, что их уплата была разнесена на 12 месяцев 2021 года.

— Однако нам даже в 2020 году в непростых для бизнеса условиях удалось обеспечить снижение задолженности. Это подтверждает, что ответственных налогоплательщиков становится все больше, бизнес понимает, какие могут последовать неприятности за неуплату, вплоть до возбуждения банкротств, — пояснил Алексей Легостаев. — Мы пока не отмечаем снижения платежеспособности налогоплательщиков, массовых нарушений своевременности уплаты налогов. Люди мобилизовались и разумно подходят к управлению финансами. Кроме того, мы тоже понимаем низкую эффективность банкротств, особенно тех, что вышли в конкурсное производство, поэтому

нарабатываем практику заключения мировых соглашений на стадии подачи заявлений о банкротстве.

По данным УФНС, в 2020 году количество банкротств по юрлицам осталось на уровне 2019 года — около 870. Для сравнения: по физлицам наблюдался почти двукратный рост — до 2315 дел.