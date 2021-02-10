В январе в Новосибирской области продано 29,4 тыс полисов е-ОСАГО

В январе 2021 года заключено 1,3 млн штук электронных полисов ОСАГО. Это практически столько же, сколько и годом ранее. Доля е-ОСАГО составляет около 50% от всех проданных за этот период полисов обязательной «автогражданки», следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА).

В топ-10 регионов-лидеров по продажам е-ОСАГО вошли: Москва (108,5 тыс е-полисов ОСАГО, 8,6% всех продаж электронных полисов в РФ пришлись на этот регион); Московская область (63,3 тыс. штук, 5,0%); Свердловская область (47,8 тыс. штук, 3,8%); Краснодарский край (40,8 тыс. штук, 3,2%); Дагестан (35,9 тыс. штук, 2,8%); Санкт-Петербург (35,8 тыс. штук, 2,8); Воронежская область (32,8 тыс. штук, 2,6%); Приморский край (31,7 тыс. штук, 2,5%); Самарская область (31,6 тыс. штук, 2,5%) и Новосибирская область (29,4 тыс. штук, 2,3%).

— Мы видим, что определенное насыщение по количеству приобретаемых автовладельцами онлайн-полисов ОСАГО произошло — уже два года доля водителей, приобретающих обязательную «автогражданку» онлайн составляет примерно половину от всех российских автолюбителей. Такая доля е-полисов говорит об удобстве сервиса их покупки. Следующий логичный шаг — сделать не менее удобный сервис онлайн урегулирования убытков, — сказал президент РСА Игорь Юргенс.

Он отметил, что с этой целью РСА разработал SDK-модуль, с помощью которого страховщики смогут интегрировать возможность фотофиксации и извещения о ДТП в свои мобильные приложения. А автовладельцам это даст возможность использовать мобильные приложения своих страховых компаний для урегулирования по ОСАГО.