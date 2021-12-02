Доходы семей с двумя детьми при продаже квартир освободят от налога

На портале правовой информации опубликован федеральный закон №382-ФЗ от 29.11.2021 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ».

Новые изменения гласят, что семьи с двумя и более детьми будут освобождены от уплаты 13% НДФЛ, если в течение года полученные от продажи квартиры средства будут потрачены на улучшение жилищных условий. Отметим, что принять такие поправки поручил президент РФ в июле текущего года.

Ст. 217.1 Налогового кодекса РФ дополняется п. 2.1, согласно которому доход от продажи объекта недвижимого имущества освобождается от налогообложения независимо от срока нахождения в собственности налогоплательщика продаваемого жилого помещения или доли в праве собственности на жилое помещение при одновременном соблюдении следующих условий:

налогоплательщик и (или) его супруг (супруга) являются родителями (усыновителями) не менее двух детей, не достигших возраста 18 лет (24 лет, если дети являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), или налогоплательщик является одним из указанных детей;

в календарном году, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю, либо не позднее 30 апреля следующего календарного года налогоплательщиком приобретено иное жилое помещение или осуществлена полная оплата стоимости по договору участия в долевом строительстве;

общая площадь приобретенного жилого помещения или его кадастровая стоимость превышает соответственно общую площадь в проданном жилом помещении или его кадастровую стоимость;

кадастровая стоимость проданного жилого помещения независимо от размера продаваемой доли налогоплательщика в соответствующем праве собственности не превышает 50 млн руб.;

налогоплательщику на дату государственной регистрации перехода права собственности не принадлежит в совокупности более 50% в праве собственности на иное жилое помещение с общей площадью, превышающей общую площадь в приобретенном жилом помещении.

Данная норма будет действовать в отношении доходов, от продажи квартир, полученные начиная с налогового периода 2021 года.