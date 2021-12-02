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Как правильно действовать, если у вас пониженное давление

  • 02/12/2021, 10:33
Пониженное давление, гипотония
Пониженное давление ещё называют гипотонией. Если в состоянии покоя у человека артериальное давление ниже 100/60 мм. рт. ст., то оно считается низким и на сегодняшний день не является болезнью. Чаще всего эта патология передается на генетическом уровне и при нормальном состоянии пациента не лечится, а лишь наблюдается.

Как проявляется низкое давление?

В основном низкое давление сопровождается следующей симптоматикой:

  1. Головной болью – она может проявляться в висках или затылке, происходит вследствие нарушения кровообращения.
  2. Головокружением – может быть периодическим, постоянным или связанным со сменой положения. Головокружение после пробуждения является симптомом низкого давления, может сопровождаться потемнением в глазах, резким шумом в ушах, а также обморочными состояниями.

Доктора утверждают, что гипотоники чаще всего отличаются малоактивным образом жизни, постоянной слабостью и вялостью, а также быстрой утомляемостью. 

Люди, страдающие данным заболеванием, к концу дня становятся невнимательными и рассеянными, у них снижается память и работоспособность, наблюдается раздражительность даже по пустякам.

Как действовать при гипотоническом кризе?

Как действовать при пониженном давлении

Как действовать при пониженном давлении

Гипотонический криз – это состояние, во время которого резко падает артериальное давление. Состояние может сопровождаться приступом тошноты, головокружением и обмороком.

Как же нужно действовать, если снижаются цифры артериального давления:

  1. Необходимо обеспечить телу лежачее положение или сесть так, чтобы голова была опущена ниже колен. Благодаря простой позе можно усилить прилив крови в голову и улучшить состояние, а также поднять артериальное давление.
  2. Нужно выпить горячий, крепкий и сладкий чай, при его отсутствии – воду.
  3. При обморочном состоянии привести человека в чувство можно при помощи нашатырного спирта или эфирных масел, которые также можно не только дать понюхать, но и нанести на виски.

Почему появляется низкое давление во время беременности?

Гипотония во время беременности может появиться не только из-за патологических отклонений в организме, но и от неправильного соблюдения правил отдыха и работы. 

Поэтому очень важно во время интересного положения:

  • ежедневно прогуливаться на свежем воздухе;
  • спать минимум 7 часов в сутки;
  • правильно и качественно питаться.

Чтобы с утра быть активным и не страдать от тошноты, можно лежа в постели съесть фрукт или сладости, а также выпить воды. При этом гинекологи советуют употреблять адаптогены, такие как элеутерококк или женьшень, которые помогут поддержать стабильное самочувствие и нормальное артериальное давление. Настойки нужно добавлять в чай по 15-30 капель после согласования их приема с лечащим доктором.

Причины появления низкого давления или гипотонического состояния?

Низкое давление встречается довольно редко и зачастую не требует каких-либо корректировок. Некоторые люди рождаются с пониженным давлением, и оно является следствием работы и функционирования вегетативной нервной системы.

Чаще всего пониженное давление встречается у девушек, которые отличаются хрупкостью и субтильностью, или у молодых людей. Но также важно знать, что гипотония может быть проявлением патологических состояний:

  • сердца:
  • почек;
  • при сахарном диабете.

В каких случаях и как быстро поднять давление?

Стоит понимать, когда необходимо и чем повысить давление. Например, взрослому мужчине с низким давлением 90/60 мм.рт.ст. необходимо принять лекарственный препарат, так как его состояние связано с патологией органов или систем.

Хрупкой девушке, которая не следит за питанием, при пониженном давлении будет достаточно выпить сладкого чая и съесть сладость, чтобы стабилизировать состояние.

Если у мужчины или женщины есть хроническое заболевание, то гипотония может свидетельствовать про изменения в организме. Поэтому, если давление понижается и наблюдается полуобморочное состояние, необходимо вызывать карету скорой помощи, так как данный симптом может быть проявлением инфаркта.

Причины низкого давления в жаркие дни?

Пониженное давление в жару

Пониженное давление в жару

Когда на улице наблюдается жара, то в организме также происходят изменения: сосуды расширяются и при этом давление падает. С частым падением давления могут сталкиваться разные люди, но в группу риска входят люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, кто не переносит жару.

Как не спровоцировать низкое давление в жару:

  1. Нужно не выходить на открытое солнце, особенно в середине дня, когда температура воздуха максимально прогревается.
  2. Пить достаточно жидкости, чтобы не получить обезвоживание тела. Лучше отдавать предпочтение чистой воде. Влага испаряется вследствие интенсивного потоотделения, поэтому нужно постоянно пить воду.
  3. Нужно носить кепки, панамки и косынки, чтобы не получить тепловой удар и не перегреть сосуды головы, которые из-за перегрева могут спровоцировать низкое давление.

Чем повысить давление и как исправить регулярную гипотонию?

Чтобы узнать точно, чем повысить давление человеку, который страдает хронической гипотонией, необходимо изначально обратиться за консультацией к кардиологу или невропатологу, в зависимости от того, с чем связано патологическое состояние.

Врач на основании опроса и анализов поможет подобрать комплексное лечение, которое сможет скорректировать цифры артериального давления, а также улучшит состояние человека.

Для того чтобы чувствовать себя хорошо, необходимо:

  • умеренно себя нагружать; 
  • проводить тренировки вегетативной нервной системы;
  • соблюдать рекомендации по режиму дня;
  • достаточно спать;
  • качественно питаться.

Только комплексный подход и своевременное обращение к доктору поможет скорректировать давление и его стабилизировать.

Фото с сайта pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : здоровье давление человека


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