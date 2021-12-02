Банк Уралсиб, «Уралсиб Жизнь» и «БКС. Управление благосостоянием» провели бизнес-завтрак для клиентов

В мероприятии приняли участие Директор по премиальному бизнесу Банка Уралсиб Наталья Дедич, Директор по развитию и продажам АО «БКС. Управление благосостоянием» Алексей Марчук, территориальные менеджеры по развитию продаж СК «Уралсиб Жизнь» Максим Чухаенко и Александр Тяпов, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Наталья Голубева.

Директор по премиальному бизнесу Банка Уралсиб Наталья Дедич презентовала собравшимся новый пакет услуг, подробно рассказала о продуктах и привилегиях премиального обслуживания, а также о преимуществах дистанционного обслуживания в Банке Уралсиб.

Спикеры СК «Уралсиб Жизнь» Максим Чухаенко и Александр Тяпов познакомили гостей мероприятия с инвестиционным и накопительным страхованием жизни, представили линейку стратегических вложений «Верное решение».