Банк Уралсиб, «Уралсиб Жизнь» и «БКС. Управление благосостоянием» провели бизнес-завтрак для клиентов

В мероприятии приняли участие Директор по премиальному бизнесу Банка Уралсиб Наталья Дедич, Директор по развитию и продажам АО «БКС. Управление благосостоянием» Алексей Марчук, территориальные менеджеры по развитию продаж СК «Уралсиб Жизнь» Максим Чухаенко и Александр Тяпов, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Наталья Голубева.
Директор по премиальному бизнесу Банка Уралсиб Наталья Дедич презентовала собравшимся новый пакет услуг, подробно рассказала о продуктах и привилегиях премиального обслуживания, а также о преимуществах дистанционного обслуживания в Банке Уралсиб.
Спикеры СК «Уралсиб Жизнь» Максим Чухаенко и Александр Тяпов познакомили гостей мероприятия с инвестиционным и накопительным страхованием жизни, представили линейку стратегических вложений «Верное решение».
«Мы понимаем, насколько сегодня важно помогать клиентам сберегать и грамотно инвестировать свободные денежные средства. Банк Уралсиб как один из крупнейших федеральных банков страны благодаря таким встречам дает возможность получать советы и рекомендации профессионалов, выбирать наиболее комфортное для себя размещение денежных средств», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Голубева Наталья.
Фото предоставлено пресс-службой банка
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