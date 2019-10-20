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ИЯФ СО РАН приобретет новое оборудование для экспериментов в области синхротронного излучения

Средства гранта в размере 128 млн рублей пойдут развитие Центра коллективного пользования «Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения».
  • 20/10/2019, 09:34
Новое оборудование для экспериментов в области синхротронного и терагерцового излучения появится в Новосибирске

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) получил грант Министерства науки и высшего образования РФ в форме субсидий в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы», сообщили в пресс-службе института. Отмечается, что средства гранта в размере 128 млн рублей на два года (2019 – 2020 г.) пойдут на поддержку и развитие Центра коллективного пользования «Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения» (ЦКП СЦСТИ). Субсидии позволят специалистам работать с уникальным оборудованием и применять редкие для России и мира методики исследований.

— Подобные субсидии – это хорошая возможность покупки дорогостоящего оборудования, — рассказывает заведующий сектором ИЯФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Константин Золотарев. — Например, на средства гранта мы купим уникальный и очень дорогой осциллограф для быстрой терагерцовой спектроскопии во временной области на Лазере на свободных электронах (ЛСЭ), входящем в инфраструктуру ЦКП СЦСТИ. Область применения данной методики – химическая кинетика, фотохимия. Учитывая, что мощность терагерцового излучения нашего ЛСЭ самая высокая в мире, мы получим методику, редкую не только для России.

Также на средства гранта ИЯФ СО РАН приобретет микромеханические устройства и вакуумное оборудование для исследований, которые проводятся с помощью синхротронного излучения. Часть средств будет потрачена на создание инфраструктуры для нового оборудования, на модернизацию существующих рабочих станций и на аттестацию существующих и новых исследовательских методик.

ЦКП СЦСТИ, созданный на базе лабораторий ИЯФ СО РАН, имеет статус открытой лаборатории, в деятельности которой могут принимать участие российские и зарубежные организации и лица. Основой для деятельности Центра являются крупные электрофизические установки ИЯФ СО РАН: накопители электронов/позитронов ВЭПП-3 и ВЭПП-4М – источники синхротронного излучения, и Новосибирский лазер на свободных электронах – источник терагерцового излучения. Основными пользователями ЦКП СЦСТИ являются институты СО РАН: ФИЦ Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН, Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН и многие другие. Также свои исследования в ЦКП СЦСТИ проводят специалисты из Германии, Вьетнама, Казахстана и Монголии.

Фото предоставлено пресс-службой ИЯФ СО РАН, автор — Вера Сальницкая

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