Участкового, сбившего 6-летнюю девочку под Новосибирском, вычислили по видео с камер

В городе Карасуке Новосибирской области уже несколько дней обсуждают ЧП, которое произошло недалеко от местной больницы. Мама отправила 6-летнюю дочку в магазин рядом с домом, а та попала под колеса иномарки. За рулем автомобиля находился участковый.

— У нас окна выходят прямо на дорогу. Там есть пешеходный переход. Саша начала по нему переходить, как на нее наехала машина. Я услышала треск на улице, выглянула в окно, увидела, что лежит ребенок. Побежала к дороге, смотрю, а это моя дочка, — рассказала КП-Новосибирск Мария, мама девочки.

Малышку на скорой экстренно госпитализировали в больницу. У нее диагностированы перелом ноги, сотрясение, множественные ушибы по всему телу.

Полицейский с места ДТП поспешил скрыться. По камерам видеонаблюдения его коллеги опознали автомобиль без номеров. Сам виновник аварии пришел в отдел МВД только на пятый день после случившегося. После он предлагал помощь пострадавшей семье, но мама девочки отказалась.