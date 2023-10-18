Дружное и Коченево под Новосибирском соединят хорошей дорогой

В следующем году отремонтируют 5 км дороги от рабочего поселка Коченево до поселка Дружный в Новосибирской области. Общая протяженность дороги составляет 25 км. Об этом сообщил Минтранс Новосибирской области.

– Эта дорога имеет большую значимость для более чем десятка населенных пунктов, – отмечают в министерстве.

Подчеркивается, что дорога позволяет быстро добраться до Коченево и выйти на федеральную дорогу. Также по дороге ездят школьные, рейсовые и дачные автобусы.

Работы начнутся в 2024 году. Как говорится в сообщении, будут проведены: планировка основания, исправление профиля дороги, сделают новое щебеночное покрытие, а также установят новые знаки и сигнальные столбики.

Ранее редакция сообщала о том, что Анатолий Локоть поручил завершить ремонт дорог в Новосибирске до конца недели.