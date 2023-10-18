На 500% выросли продажи электромобилей в Новосибирске

Жители Новосибирской области стали чаще покупать электромобили с пробегом. Рост продаж по сравнению с прошлым годом составил 500%, а в сравнении со II кварталом — 35,9%. К таким выводам пришли эксперты Авито Авто, проанализировав статистику продаж на рынке электромобилей с пробегом за III квартал 2023 года.

Самым востребованным брендом электрокаров с пробегом по итогам III квартала 2023 года стал Zeekr. На долю модели пришлось 15,6% от всех продаж электрокаров с пробегом в регионе. Также в рейтинг вошли Nissan (12,8%) и Avatr (доля продаж 5,1%).

По данным сервиса, средняя цена электромобиля с пробегом в июле-сентябре текущего года составила 5 млн рублей.

Напомним, в Новосибирске к концу 2023 года должны появиться 40 зарядных станций для электромобилей. Стации будут расположены во дворах жилых кварталов как левого, так и правого берега, где высокая концентрация населения и можно установить оборудование.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске снизились цены на бензин.