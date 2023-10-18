Жители села Карасёво копают большой блиндаж под Новосибирском

В районе села Карасёво проводится подготовка туристического маршрута «Партизанскими тропами». В данный момент идет обустройство блиндажа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Карасёвского района.

Восстановить забытые страницы истории и рассказать о них миру пытается директор сельского «Дома культуры» Татьяна Плахотич. Она выиграла грант на реализацию туристического маршрута. Планируется воссоздать обстановку и атмосферу партизанского лагеря. Проект будет реализован в 2024 году.

Отметим, что история села Карасёво плотно связана с Гражданской войной. Именно здесь развернулось открытое противостояние партизан против белочехов и колчаковских отрядов.

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