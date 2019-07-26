Ducati ищет дилера в Новосибирске

Претендента для открытия дилерского центра будут выбирать на конкурсной основе. Среди требований: финансовое положение, наличие опытных специалистов для обслуживания мототехники, опыт работы в данном бизнесе более 3 лет, положительная репутация на рынке, а также готовность к оснащению центра в соответствии со стандартом Ducati Motor Holding S.p.A. (при этом Ducati входит в состав концернаVolkswagen).

Сейчас в Новосибирске действуют салоны официальных дилеров марок BMW Motorrad, Harley-Davidson, Triumph и Honda Moto.

Рынок мотоциклов в России растет. По данным аналитического агентства «Автостат», объем российского рынка новых мотоциклов в 1 квартале 2019 года составил 958 единиц, что на 89,3% больше, чем годом ранее.

Тройка лидеров по итогам января-марта 2019 года занимает на рынке новых мотоциклов более 40%. На 1 месте по объемам рынка — BMW, реализовавший 216 мотоциклов (+89,5%, по сравнению с 1 кварталом 2018 года). На втором — индийский Bajaj (97 штук), нарастивший продажи вдвое (+106,4%), на третьем — американский Harley-Davidson (95 штук, +30,1%).

Напомним, что в первом полугодии прошлого года рынок новых мотоциклов в Новосибирской области вырос на 11%.

Фото с сайта ducati-russia.ru