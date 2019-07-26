Линеарные панели: новый взгляд на фасад дома

Система предусматривает использование разнообразных материалов для облицовки, в том числе классических фасадных кассет.

Компания «Металл Профиль» разработала новый вариант материала для облицовки многоэтажных зданий и частных домов – стальные линеарные панели Primepanel®. Они добавляют выразительности архитектурному облику объекта и экономичны в использовании.

Что такое линеарные панели?

Панель Primepanel® — это объемный профиль из тонколистовой стали, толщина материала составляет 0,7 или 1,0 мм. На этапе проектирования облицовки можно выбрать подходящие габариты элементов – производитель предлагает панели шириной 178, 213, 281, 316, 365, 400 мм и любой длины в диапазоне от 0,5 м до 6,0 м.

Поверхность панели может быть гладкой или иметь профиль «волна». Различаются изделия по наличию руста (зазора между смонтированными элементами) и по варианту исполнения торца – он может быть открытым или закрытым. Предусмотрен выбор вида и оттенка защитно-декоративного полимерного покрытия.

Крепятся линеарные панели на облегченный каркас из металлопрофиля, закрепленный на горизонтальной, вертикальной или наклонной поверхности. Панели Primepanel® применяются для внешней и внутренней отделки зданий, подходят для облицовки строений со сложным рельефом.

Монтаж облицовки может выполняться в вертикальном, горизонтальном или диагональном направлении. Панели крепятся друг над другом в ряд или «в разбежку», по принципу кирпичной кладки. Вместе с возможностью использовать элементы различных цветов и оттенков, это позволяет находить интересные и стильные решения в оформлении фасадов, стен и потолков в помещениях.

Достоинства материала

Панели Primepanel®:

изготавливаются на импортном роботизированном оборудовании, что гарантирует точность геометрических размеров;

имеют небольшой вес – облицовка не нагружает фундамент и ее можно использовать при реконструкции зданий;

быстро монтируются при помощи скрытого крепежа, работы можно вести независимо от времени года;

пожаробезопасны (группа горючести: НГ);

долговечны и сохраняют привлекательный внешний вид на протяжении десятилетий;

придают зданию стильный современный облик.

Экономичность и эстетика

Формат панелей Primepanel® — главное отличие материала от стандартных фасадных кассет. Компания «Металл Профиль» предлагает изготовление панелей на заказ по индивидуальным размерам. Это позволяет:

в полной мере реализовать дизайнерское решение фасада;

свести к минимуму количество отходов материала при монтаже;

избежать лишних стыков, повысив теплоизоляционные свойства облицовки;

упростить монтаж.

Специалисты компании готовы рассчитать количество облицовочного материала в соответствии с предоставленным проектом или фасадную систему в целом. На сайте https://novosibirsk.metallprofil.ru/ можно заказать панели Primepanel® отдельно или полностью систему вентфасада от «Металл Профиль».

Компания приглашает к сотрудничеству организации и частных застройщиков. В предлагаемый ассортимент продукции из тонколистовой стали также входит профлист, металлочерепица, сэндвич-панели, водосточные системы, ограждающие конструкции.



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