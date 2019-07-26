Линеарные панели: новый взгляд на фасад дома

Система предусматривает использование разнообразных материалов для облицовки, в том числе классических фасадных кассет.
Компания «Металл Профиль» разработала новый вариант материала для облицовки многоэтажных зданий и частных домов – стальные линеарные панели Primepanel®. Они добавляют выразительности архитектурному облику объекта и экономичны в использовании.
Панель Primepanel® — это объемный профиль из тонколистовой стали, толщина материала составляет 0,7 или 1,0 мм. На этапе проектирования облицовки можно выбрать подходящие габариты элементов – производитель предлагает панели шириной 178, 213, 281, 316, 365, 400 мм и любой длины в диапазоне от 0,5 м до 6,0 м.
Поверхность панели может быть гладкой или иметь профиль «волна». Различаются изделия по наличию руста (зазора между смонтированными элементами) и по варианту исполнения торца – он может быть открытым или закрытым. Предусмотрен выбор вида и оттенка защитно-декоративного полимерного покрытия.
Крепятся линеарные панели на облегченный каркас из металлопрофиля, закрепленный на горизонтальной, вертикальной или наклонной поверхности. Панели Primepanel® применяются для внешней и внутренней отделки зданий, подходят для облицовки строений со сложным рельефом.
Монтаж облицовки может выполняться в вертикальном, горизонтальном или диагональном направлении. Панели крепятся друг над другом в ряд или «в разбежку», по принципу кирпичной кладки. Вместе с возможностью использовать элементы различных цветов и оттенков, это позволяет находить интересные и стильные решения в оформлении фасадов, стен и потолков в помещениях.
Панели Primepanel®:
Формат панелей Primepanel® — главное отличие материала от стандартных фасадных кассет. Компания «Металл Профиль» предлагает изготовление панелей на заказ по индивидуальным размерам. Это позволяет:
Специалисты компании готовы рассчитать количество облицовочного материала в соответствии с предоставленным проектом или фасадную систему в целом. На сайте https://novosibirsk.metallprofil.ru/ можно заказать панели Primepanel® отдельно или полностью систему вентфасада от «Металл Профиль».
Компания приглашает к сотрудничеству организации и частных застройщиков. В предлагаемый ассортимент продукции из тонколистовой стали также входит профлист, металлочерепица, сэндвич-панели, водосточные системы, ограждающие конструкции.
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