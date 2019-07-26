Сколько сибирякам платить за тепло — решит столичный арбитраж

Арбитражный суд города Москвы рассматривает иск департамента по тарифам Новосибирской области к УФАС. Поводом для судебного разбирательства послужило решение антимонопольщиков № СП/45894/19.

— Комиссия федеральной антимонопольной службы по рассмотрению споров и разногласий, связанных с установлением и (или) применением регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения… рассмотрев ходатайство АО «СибЭКО»… решила внести изменения в решение УФАС России № СП/45894/19, — говорится в документе. — Решение изложить в следующей редакции: «Органу исполнительной власти Новосибирской области в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения… пересмотреть тарифы на тепловую энергию, установленные на 2019 год для АО “СибЭКО”».

Как пояснили в ООО «Сибирской генерирующей компании» (преемнике АО «СибЭКО»), речь идет о пересмотре тарифов в сторону их увеличения.

— Мы обжаловали декабрьское решение регулятора Новосибирской области по тарифу на тепловую энергию в Федеральной антимонопольной службе, — сообщили в пресс-службе СГК в ответ на запрос редакции. — Считаем необходимым увеличить инвестиции в тепловые сети города. ФАС проверяла цифры, в результате согласилась с обоснованностью и законностью наших доводов. Расхождение с ранее установленной величиной составило 4%.

Дополнительные средства, пока незаложенные в тарифе, СГК намерена направить на обновление городских теплосетей. Как сообщают в компании, в Новосибирске повреждаемость теплосетей в 3,5 раз выше, чем в других городах, а объем инвестиций во столько же раз меньше. В то же время компания готова исполнить решение суда, если даже если оно будет не в ее пользу.

В руководстве муниципалитета оказались не готовы к такому решению СГК, а также поддержавшей ее УФАС.

— О повышении заявила СГК, не уведомив нас, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции. — Мы не имели информации о том, что они обратились в ФАС. По решению ФАС департамент по тарифам просто обязан реагировать. Но при этом у нас состоялось очень серьезное совещание с губернатором. Было принято решение опротестовать это в суде. Это наше общее мнение. Потому соответствующее решение было дано департаменту по тарифам. Сегодня его иск с опротестованием решения УФАС находится на рассмотрении в арбитраже в Москве. Мы решаем вопросы в плановом порядке.

Следующее заседание суда по иску департамента по тарифам Новосибирской области должно состояться 22 августа.

Между тем общественники уже заявили, что намерены протестовать против роста тарифов. Как сообщил организатор акции Сергей Дьячков, митинг заявлен на 5 августа. Цель митинга: «Поддержка губернатора и правительства области в снижении роста тарифов на тепло и воду с 8,9% до 3,2%». Документы общественники подали в комитет мэрии Новосибирска по взаимодействию с административными органами 22 июля. Изначально проведение митинга было намечено на площади Ленина. Организатор заявил, что в нем примут участие до 900 человек. 24 июля Дьячков сообщил, что городская власть согласовала митинг, но в Нарымском сквере, так как глава Центрального округа Сергей Канунников с утра 22 июля уже дал добро на проведение на площади Ленина 5 августа «культурно-просветительного мероприятия «Агитационная кампания НД «Молодежная».

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что тариф на тепло в Новосибирске в этом году может вырасти не на 4,9% (на 1,7% с 1 января 2019-го, на 3,2% — с 1 июля 2019-го), как было анонсировано в конце 2018 года, а на 9,1%. В конце мая по обращению ООО «Сибирская генерирующая компания» ФАС вынесло решение о том, что областной департамент по тарифам не включил в расчет тарифа расчетную предпринимательскую прибыль компании. Как отмечали в СГК, полученные средства энергетики планировали инвестировать в ремонт и модернизацию теплосетей города. Речь идет о 176 млн рублей. Ранее представители СГК сообщали о планах вложить в модернизацию теплосетей Новосибирска в 2019 году 720 млн рублей.

Предыдущая попытка резко повысить тарифы на тепло предпринималась в Новосибирске в конце 2016 года. Тогда инициативу энергетиков поддержали на областном и городском уровнях. Однако через полгода это решение было отменено. В том числе из-за многочисленных митингов против повышения, которые проходили в городе.

В 2018 году собственник теплосистемы Новосибирска сменился. После изучения ситуации представители «Сибирской генерирующей компании» заявили о готовности вложить в модернизацию и ремонт теплосетей города десятки миллиардов рублей, но на условиях гарантии возврата инвестиций . В частности, СГК активно лоббирует переход теплосистемы города на метод «альтернативной котельной»

По информации «Сибирской генерирующей компании», в Новосибирске на плотность и прочность испытано больше половины всех городских теплосетей — 1673 км. Выявлены 1019 дефектов, в том числе 389 — на магистральных теплосетях, 630 — на внутриквартальных.

Фото с сайта СГК