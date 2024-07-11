Дуся очень извиняется! Кошка-клептоманка украла ключи от новой машины и принесла в дом

Владельца кошки Дуси в Республике Коми уже устала извиняться перед людьми за свою питомицу, которая внезапно встала на криминальную дорожку. Любимица семьи тащит в дом все, что находит во время своих кошачьих вылазок, а хозяйка потом ищет владельцев украденных вещей в социальных сетях.

Криминальная звезда

В небольшом городе Выльгорте зажглась новая криминальная звезда. Кошку Дусю сейчас обсуждают во всех местных пабликах. Такую славу пушистая воровка снискала благодаря своему дару добытчицы.

Если обычные кошки тащат домой мышек или лягушек, то Дуся своим талантом превзошла сородичей. Во время прогулок пушистая красотка начала потихоньку приворовывать у соседей, а потом и вовсе пустилась во все тяжкие.

Возможно, что таким образом Дуся наконец-то начала благодарить семью за ласку и заботу.

― Смотрите, не зря я ваш хлеб ем, могу и пользу приносить, ― мяукает местный криминальный авторитет.

Сначала над выходками питомицы смеялись, а теперь уже хозяйке не до юмора. Ей приходится постоянно извиняться за подопечную и искать владельцев краденного.

Тапки, ключи от машины, свитер…

Аппетиты у наглой серой морды с каждым днем возрастают.

Хозяйка кошки 33-летняя Марина теперь ежедневно публикует в местных соцсетях фотографии добычи своей Дуси.

Вкус у домашней воровки оказался весьма разнообразным: детские игрушки, тапки, садовые инструменты, перчатки, ключи от машин, брелоки и даже чей-то свитер весьма внушительного размера.

Многие бы заводчики порадовались такой прибыли, но Марина очень надеется вернуть все пропажи хозяевам.

Последний коллаж от Дусиной прогулки женщина подписала» «Дуся очень извиняется!». Хотя, если взглянуть на мордашку рецидивистки на фото, то в это верится с трудом.