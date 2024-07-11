Общественники попросили нового вице-мэра вернуть скульптуры в Первомайский сквер Новосибирска

Общественники организации «Тихий центр» направили обращение на имя вице-мэра, начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики Новосибирска Ксении Антоновой с просьбой прояснить судьбу скульптур, которые находились в Первомайском сквере до начала реконструкции.

— Скульптуры были демонтированы и планировались для перемещения в Дзержинский район, в «ссылку» из центра города, в неблагоустроенный парк, где нет освещения и где скульптуры могут быть разбиты вандалами и утрачены полностью. По данным Местной общественной организации «Тихий Центр», для оценки правильности данного решения не были приглашены искусствоведы или иные специалисты, а решение было принято без участия председателя Союза Художников Новосибирска Иванкина Вадима Викторовича, — говорится в обращении.

Директор организации Георгий Казаковцев напомнил, что скульптуры были созданы в рамках Симпозиумов Каменной Скульптуры, которые проводились в городе известным скульптором, Александром Бортником.

— В Симпозиуме 2002 года по приглашению Александра Бортника в Новосибирске принимали участие 6 приглашённых высокопрофессиональных скульпторов из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, Киргизии, Австрии. Они изготовили 6 крупных скульптур для Первомайского сквера, размером от 2 метров — для изготовления этих произведений искусства был специально закуплен и доставлен мрамор с Саянского карьера, — констатировал он.

В 2023 году одну скульптуру — «Любовь» (автор Александр Бортник) в сквер вернули. Однако судьба остальных 10-ти остается неизвестной.

Среди произведений, которые могут погибнуть общественники называют «Мать и дитя» (скульптора Николая Мартьянова), «Быт народов Севера (Александр Клебан, Томск), «Девушка над ручьем» (Павел Пронин, Санкт-Петербург), «Сон» (Николай Поликаров, Москва), скульптура «Монах, или Непрочитанная книга» (Дмитрий Вердияну, Австрия) и др.

— Данная ситуация вызывает неподдельную тревогу за состояние ценного культурного наследия города Новосибирска, — говорится в обращении.

Они просят сообщить о местонахождении скульптур и подтвердить из безопасность, озвучить сроки их возврата на территорию Первомайского сквера и провести служебную проверку по факту принятия решения о потенциальной «ссылке» скульптур в Дзержинский район.

Напомним, в конце мая мэр Новосибирска Максим Кудрявцев раскритиковал ход благоустройства Первомайского сквера. Он отметил, что держит этот вопрос под личным контролем. По его словам, работы планируется завершить к 15 августа. Стоит отметить, что завершение благоустройства этого объекта уже находится под контролем прокуратуры.

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