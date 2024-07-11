Обеспечить детей учебниками заставила прокуратура школу под Новосибирском

Прокуратура Новосибирской области проверила школу в Маслянинском районе на наличие учебников для учащихся. Выяснилось, что ученики проходят обучение по учебникам, часть из которых не входят федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

— Кроме того, проверка показала, что в образовательном учреждении закуплены единичные экземпляры учебников, — пояснили в надзорном ведомстве.

Районный прокурор обратился в суд с требованием укомплектовать школу учебными пособиями до 1 сентября 2024 года.

Иск был удовлетворен судом в полном объеме.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура Новосибирской области выявила нарушения при строительстве школы в селе в Баганском районе.