Обеспечить детей учебниками заставила прокуратура школу под Новосибирском

Прокуратура Новосибирской области проверила школу в Маслянинском районе на наличие учебников для учащихся. Выяснилось, что ученики проходят обучение по учебникам, часть из которых не входят федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.
— Кроме того, проверка показала, что в образовательном учреждении закуплены единичные экземпляры учебников, — пояснили в надзорном ведомстве.
Районный прокурор обратился в суд с требованием укомплектовать школу учебными пособиями до 1 сентября 2024 года.
Иск был удовлетворен судом в полном объеме.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура Новосибирской области выявила нарушения при строительстве школы в селе в Баганском районе.
Источник фото: прокуратура НСО
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