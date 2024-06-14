Два браконьера лишились автомобиля в Новосибирской области

В Новосибирской области прошел суд над двумя браконьерами. Доволенский районный суд признал их виновными.

Суд выяснил, что в ноябре прошлого года нарушители закона находились в заказнике «Доволенский» и незаконно добыли косулю. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 200 тысяч рублей.

— Приговором суда, с учетом позиции государственного обвинителя, виновным назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, — говорится в сообщении прокуратуры региона.

У охотников были изъяты ружья, а также автомобиль «Тойота Ленд Крузер». Машину они использовали для выслеживания добычи.

Ущерб погашен осужденными в добровольном порядке.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее редакция сообщала о том, что полиция задержала браконьера с электроудочкой в Новосибирске.