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Два браконьера лишились автомобиля в Новосибирской области

  • 14/06/2024, 13:28
Автор: Артем Рязанов
Два браконьера лишились автомобиля в Новосибирской области
Также они выплатили государству ущерб в 200 тысяч рублей.

В Новосибирской области прошел суд над двумя браконьерами. Доволенский районный суд признал их виновными.

Суд выяснил, что в ноябре прошлого года нарушители закона находились в заказнике «Доволенский» и незаконно добыли косулю. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 200 тысяч рублей.

— Приговором суда, с учетом позиции государственного обвинителя, виновным назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, — говорится в сообщении прокуратуры региона.

У охотников были изъяты ружья, а также автомобиль «Тойота Ленд Крузер». Машину они использовали для выслеживания добычи.

Ущерб погашен осужденными в добровольном порядке.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее редакция сообщала о том, что полиция задержала браконьера с электроудочкой в Новосибирске.

Источник фото: Прокуратура Новосибирской области, автор: пресс-служба.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : суд браконьеры


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