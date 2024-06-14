Два браконьера лишились автомобиля в Новосибирской области

В Новосибирской области прошел суд над двумя браконьерами. Доволенский районный суд признал их виновными.
Суд выяснил, что в ноябре прошлого года нарушители закона находились в заказнике «Доволенский» и незаконно добыли косулю. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 200 тысяч рублей.
— Приговором суда, с учетом позиции государственного обвинителя, виновным назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, — говорится в сообщении прокуратуры региона.
У охотников были изъяты ружья, а также автомобиль «Тойота Ленд Крузер». Машину они использовали для выслеживания добычи.
Ущерб погашен осужденными в добровольном порядке.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее редакция сообщала о том, что полиция задержала браконьера с электроудочкой в Новосибирске.
Источник фото: Прокуратура Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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