Полиция задержала браконьера с электроудочкой в Новосибирске

Транспортная полиция задержала браконьера с электрической удочкой на Новосибирском водохранилище.

– В ходе рейда по охране биологических ресурсов Новосибирского водохранилища в речном порту Новосибирска пресекли незаконную добычу рыбы и задержали 31-летнего жителя Искитимского района, – говорится в сообщении Управления на транспорте МВД России по СФО.

Он использовал один из самых губительных способов добычи рыбы – с помощью электроудочки.

Подозреваемый успел выловить 9 экземпляров рыбы различных видов. Нанесенный им ущерб оценивается в 40 тысяч рублей.

– По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, – отмечается в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что браконьеров с уловом на сумму более 60 тысяч рублей поймали в Новосибирске.