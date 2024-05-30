Полиция задержала браконьера с электроудочкой в Новосибирске

Транспортная полиция задержала браконьера с электрической удочкой на Новосибирском водохранилище.
– В ходе рейда по охране биологических ресурсов Новосибирского водохранилища в речном порту Новосибирска пресекли незаконную добычу рыбы и задержали 31-летнего жителя Искитимского района, – говорится в сообщении Управления на транспорте МВД России по СФО.
Он использовал один из самых губительных способов добычи рыбы – с помощью электроудочки.
Подозреваемый успел выловить 9 экземпляров рыбы различных видов. Нанесенный им ущерб оценивается в 40 тысяч рублей.
– По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, – отмечается в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что браконьеров с уловом на сумму более 60 тысяч рублей поймали в Новосибирске.
Источник фото:
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru