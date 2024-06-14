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В Новосибирске глава патриотического клуба попросил помощи у Бастрыкина

  • 14/06/2024, 13:20
Автор: Ольга Кирсанова
В Новосибирске глава патриотического клуба обратился Бастрыкину за помощью
Участника СВО обвинили в избиении ребенка.

Участник СВО и руководитель новосибирского патриотического клуба «Альфа» обратился к главе СК России Александру Бастрыкину за помощью. Тренер Данил Шарган просит главного следователя  тщательно разобраться в обвинениях в его адрес. Он считает, что кому-то выгодно скомпрометировать его и прекратить в Новосибирске патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Поводом к обращению стало возбуждение уголовного дела в отношении руководителя военно-спортивного центра — мужчину обвинили в истязаниях одного из воспитанников.

Скандал разгорелся в марте 2024 года, когда жительница города в социальных сетях обвинила Шаргана в избиении ее 10-летнего сына. По словам женщины, из выездного тренировочного лагеря мальчик вернулся с гематомой на затылке и огромными синяками под глазами. Виновником нанесения побоев она назвала тренера.

— Я отдала сына с уверенностью, что всё будет хорошо, вырабатывается дисциплина и плюс спорт, военные навыки. В дальнейшем я хотела, чтобы он пошёл в военное училище. Сын тоже был в восторге. Мы начали ходить туда с 13 февраля, а недавно прапорщик сказал, что по 4 марта у детей будет полевой выход с отработкой навыков. После всего я забрала сына из штаба с разбитой головой, который рассказал, что все дни на полевом прапорщик за невыполнение приказов бил его палкой по голове при всей группе, — рассказала женщина в одном из пабликов в «ВКонтакте».

Сам Данил Шарган рассказал другую версию. По его словам, мальчик ударился головой о бревно во время заготовки дров. На следующий день у него выросла шишка. По возвращении в Новосибирск, наставник сообщил о происшествии матери. Женщина спокойно выслушала Шаргана, не высказала никаких претензий, однако, через несколько дней обвинила его в избиении сына.

В Новосибирске глава патриотического клуба попросил помощи у Бастрыкина

Сначала историей заинтересовалась прокуратура, а после проведенной ведомством проверки СК региона возбудил уголовное дело.

Как выяснили журналисты «Царьград Новосибирск», в «Альфу» мальчика привела сама мама, которая не справлялась с его воспитанием. Ребенок живет с мамой, тетей, бабушкой и сестрой. Он изнежен и избалован, плохо учится и ведет себя. Последней каплей стало то, что школьник проиграл в игры на телефоне 100 тысяч рублей.

В беседе с журналистами Данил Шарган отметил, что изначально со стороны матери не было претензий к нему, но тетя и бабушка решили наказать тренера. Хотя другие родители уверяли, что мальчика в Центре никто не обижал.

— Во время пребывания в лагере он всячески саботировал занятия, делал вид, что падает в обморок, устраивал истерики, но его никто и пальцем не трогал, — рассказал Шарган.

Через несколько дней женщина с сыном обратились к медикам, после чего материалы были переданы в полицию и в Следственный комитет. Организованная правоохранителями проверка на территории тренировочного лагеря и в самом патриотическом центре все расставила на свои места.

Однако в ситуацию вмешался межрегиональный центр по делам детей «Росдетство», который обратился в региональный СК с требованием принять меры и восстановить нарушенные права. В итоге в отношении тренера возбудили дело об истязании несовершеннолетнего. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

После серьезных обвинений Данил Шарган решил обратиться в главе Центрального аппарата СК Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в материалах дела. В своем открытом письме сибиряк рассказал о том, что посвятил свою жизнь служению родины.

После срочной службы в армии Шарган служил по контракту в спецназе Росгвардии, после чего в 2017 ушёл на военную пенсию. С началом Спецоперации ушел добровольцем в составе мотострелковой Бригады. Был ранен. После госпиталя в составе ЧВК вернулся в зону СВО. Вернувшись в родной Новосибирск в конце 2022 года занялся гуманитарной помощью и патриотическим воспитанием молодёжи в своем Военно-спортивном Центре «Альфа».

— Моя фамилия внесена в список украинского сайта «Миротворец», а патриотический центр пришлось закрыть, так как после начала непонятного для него конфликта, «Альфе» отказали в аренде помещения, — добавил Данил Шарган.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске участница военно-спортивного центра «Альфа» заступилась за инструктора. По словам девушки, каждый боец может подтвердить, что мальчик ударился об бревно. Также она отмечает, что уходил юный участник центра без синяков под глазами. Они появились позднее.

Источник фото: личная страница Данилы Шаргана в «ВКонтакте»/паблик «АСТ-54» в «ВКонтакте».

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск Москва

Теги : участник СВО тренер обвинение в истязании ребенка Александр Бастрыкин


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