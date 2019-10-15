Два предприятия погасили задолженность за электроэнергию после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Каргатского района Новосибирской области провела проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Установлено, что муниципальные унитарные предприятия «Каргатское ЖКХ» и «Коммунальный комплекс Каргатского района» предоставляют услуги теплоснабжения и водоснабжения для 16,5 тысяч жителей города Каргата и Каргатского района, в т.ч. в многоквартирные дома и социальные объекты.

— Из-за нарушения порядка и сроков оплаты электрической энергии, недостаточной работы с дебиторами на указанных предприятиях образовалась задолженность перед поставщиком услуг по договору энергоснабжения — АО «Новосибирскэнергосбыт» в размере 3,9 млн. рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно законодательству о функционировании розничных рынков электрической энергии, поставщик услуг, в таком случае, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и полностью и (или) частично ограничить режим потребления электрической энергии.

— С целью недопущения нарушений прав граждан – добросовестных потребителей коммунальных услуг прокуратура района директорам унитарных предприятий внесла представления. Благодаря вмешательству прокуратуры перебоев подачи потребителям коммунальных услуг не допущено, предприятия полностью погасили задолженность перед поставщиком энергоснабжения, — рассказали в ведомстве.

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