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«КОТЭС Инжиниринг» готовится к росту рынка

По расчетам компании, предприятия будут вынуждены инвестировать ресурсы в повышение эффективности и экологичности своего оборудования.
  • 15/10/2019, 16:03
Автор: Юлия Данилова
«КОТЭС Инжиниринг» готовится к росту рынка
В портфеле «КОТЭС Инжиниринг» — контракты с рядом партнеров из Восточной Европы, где компания решает комплексные задачи, связанные как с энергетикой, так и с экологией.

— Проведенный нами анализ рынка показал, что многие годы крупные промышленные предприятия РФ не обращали внимание на свое энергетическое хозяйство и сегодня оказались в ситуации, когда вынуждены использовать совершенно отсталые технологии. По нашим расчетам, в отдельных случаях путем относительно незначительных инвестиций и капвложений можно кардинально поменять ситуацию, связанную с экологией и эффективностью производства, — сообщил на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» генеральный директор ООО «КОТЭС Инжиниринг» Дмитрий Серант.

Сегодня «КОТЭС Инжиниринг» уже реализует ряд проектов по повышению энергоэффективности на предприятиях Сибирского и Дальневосточного округов. Компания работает не только с энергопредприятиями, но и с ГОКами, нефтеперерабатывающими заводами, целлюлозно-бумажными комбинатами. Совместно с ГК «Илим» в Архангельской и Иркутской областях новосибирцы реализовали проект по повышению энергоэффективности оборудования и снижению выбросов в атмосферу дурнопахнущих газов. В Новосибирской области партнерами компании являются АО «Тяжстанкогидропресс», ООО «СибТЭК».

— Специалисты нашей компании выполнили комплекс работ по модернизации старой советской котельной завода «Тяжстанкогидропресс». Недавно завершили второй проект по реконструкции газового цеха, который занимается плавкой метала, — поясняет замгендиректора ООО «КОТЭС Инжиниринг» Антон Серант.

Кроме того, совместно с ООО «Сибирская генерирующая компания» «КОТЭС  Инжиниринг» реализовал проект по установке сажеобдувочных аппаратов на ТЭЦ-5 в рамках перехода станции с каменного на бурый уголь.

— Сейчас мы обсуждаем новые проекты, в том числе связанные с изучением возможности перехода на сухое золошлакоудаление. Это позволит энергопредприятию отказаться от строительства новых золоотвалов и выстраивать курс на максимальное использование золы, — рассказал Дмитрий Серант.

Говоря о перспективах расширения рынков присутствия компании, гендиректор «КОТЭС Инжиниринг» также напоминает, что в РФ объявлена программа модернизации энергомощностей — так называемый «ДПМ Штрих».

— Сейчас мы видим, что устаревшее оборудование меняется на новое, но аналогичное, которое уже не соответствует современным требованиям энергоэффективности и экологичности. В результате наши электростанции стоят в 1,5 раза дороже, чем схожие по мощности за рубежом. КПД угольных электростанций в России составляет 30-35%, тогда как на мировых рынках среднее значение уже находится на уровне 43-45%, а в Китае доходит до 50%. При этом выбросы вредных веществ у нас в десятки, а то и сотни раз превышают среднемировые значения, — перечисляет Серант. — Впрочем, мы видим, что и у нас ситуация меняется. Интерес предприятий из разных отраслей промышленности к современному эффективному и экологичному оборудованию растет.

Антон Серант напоминает, что плата за выбросы для промышленных предприятий постоянно растет, и это также является стимулом для формирования и роста рынка профильного оборудования. В 2018 году Минприроды РФ утвердил список из 300 предприятий высшей категории опасности, чей вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ в России составляет не менее 60%. Они обязаны получить комплексное экологическое разрешение в Роскомнадзоре до начала 2022 года, а потом в течение 4 лет создать на своем производстве автоматическую систему контроля выбросов. В Новосибирской области в этот список входят очистные сооружения МУП «Горводоканал», ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5, а также ПАО «НЗХК» и «ЭПМ-Новосибирский электродный завод».

— Как инжиниринговая компания мы изучаем этот рынок уже не первый год, нарабатываем компетенции, технологические решения и намерены активно участвовать в улучшении экологической ситуации на энерго- и промышленных предприятиях РФ, — добавил он.

Кстати, в портфеле «КОТЭС Инжиниринг» сегодня имеются контракты с рядом партнеров из Восточной Европы, где компания решает комплексные задачи, связанные как с энергетикой, так и с экологией.

— Мы ранее уже работали с партнерами из бывшей Югославии (Сербии, Черногории, Македонии, Боснии и Герцеговины) — ключевыми игроками на своих рынках производства тепла и электроэнергии. Сейчас нам удалось возобновить контакты по этим объектам. Мы проводим работы по их реконструкции, повышению эффективности, снижению воздействия на экологию. В Восточной Европе эти требования более жесткие, чем в России, — поясняет Дмитрий Серант.

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