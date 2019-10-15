Новый начальник ГУФСИН по Новосибирской области Андрей Попето представлен губернатору

Нового начальника ГУФСИН по Новосибирской области Андрея Попето губернатору официально представил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний, генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Бояринев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Андрей Попето родился в 1976 году. Окончил Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию и Красноярский государственный торгово-экономический институт. С 1998 года работает в ФСИН. С 2007 года по 2015 год он занимал должность заместителя главы ГУФСИН по Красноярскому краю. В 2016-2017 годах он работал на должности начальника управления тылового обеспечения ФСИН. В конце 2017 года он возглавил ГУФСИН по Кемеровской области. Указом президента РФ №425 от 07.09.2019 года назначен начальником ГУФСИН России по Новосибирской области.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области