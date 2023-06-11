Два происшествия в Новосибирской области унесли жизни пятерых человек

Накануне в Новосибирской области произошли два крупных дорожных происшествия, в результате которых погибли пятеро человек. Первое ДТП произошло в Черепановском районе. По информации МВД Медиа, автомобиль «Хонда», выехав на полосу встречного движения столкнуляся с автомобилем «Мазда». По итогам расследования выяснилось, что нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав.

— В результате ДТП погибли: пассажир «Хонды», мужчина 1951 года рождения, пассажир «Хонды», мужчина 1978 года рождения (скончался в машине скорой медицинской помощи), пассажир «Мазды», его личность устанавливается, — сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области. — В ДТП также травмирован и экстренно госпитализирован водитель «Мазды».

Второе смертельное ДТП произошло в Мошковском районе, погибшие ехали на квадроцикле.

— За рулем квадроцикла был 36-летний мужчина, пассажиру было 42 года. Они ехали из Мошково в сторону села Белоярка, — сообщает КП-Новосибирск. — Съехали с дороги, врезались в дорожный знак. Квадроцикл перевернулся.

Ранее редакция сообщала об уголовном деле в отношении жителя Новосибирска, из-за нетрезвой езды которого, по версии следствия, погиб его собственный ребёнок.