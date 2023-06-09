Жителю Новосибирска вменяют гибель собственного ребёнка в результате пьяной езды

Житель Октябрьского района подозревается гибели одного из своих детей в результате «пьяной езды» родителя. По версии следствия, подозреваемый, будучи в нетрезвом состоянии, с превышением скорости вёл автомобиль, на заднем сиденье которого находились две его детей, не пристёгнутых должным образом. Эти факторы стали причиной ДТП, в результате которого один ребёнок погиб, а второй получил тяжкий вред здоровью. Об этом сообщают прокуратура и следственное управление СК по Новосибирской области.

— Мужчина избрал скорость движения, превышающую максимально допустимую на данном участке проезжей части и столкнулся с грузовым автомобилем стоящем на обочине по ходу движения, — уточняют в СК детали происшествия. — Нарушение правил дорожного движения повлекло смерть 13-летней девочки, 9-летнему мальчику причинен тяжкий вред здоровью.

В настоящее время материалы дела переданы в суд. По информации следственных органов, в ходе расследования дела подозреваемый утверждал, что спиртное не употребляет, но по факту происшествия ничего не помнит.

По информации ГУ МВД по Новосибирской области, за предыдущую неделю зарегистрировано 15 ДТП с участием несовершеннолетних, выявлено 69 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, из них 42 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

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