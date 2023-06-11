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Отмену выборов мэра Новосибирска теперь объясняют федеральным трендом

  • 11/06/2023, 15:30
Автор:
выборы и ОП
Инициатива вылилась в соответствующие изменения областного законодательства, принятые на февральской сессии Заксобрания.

Актуальность и необходимость перехода от модели прямых выборов к конкурсному назначению обусловлены общефедеральным трендом. Об этом сообщила председатель общественной палаты Галина Гриднева в ответе на запрос общественной организации «Тихий центр». Напомним, что именно областная общественная палата дала старт процедуре по выборам мэра, ссылаясь, в первую очередь на мнение якобы общественников. Впоследствии данная инициатива вылилась в соответствующие изменения областного законодательства, принятые на февральской сессии Заксобрания.

Сегодня крайне важно привести систему выборов к общему в стране знаменателю, навести порядок в местном самоуправлении, повысить управляемость территориями для более эффективного решения текущих задач и вызовов — сообщает Галина Гриднева в ответе «Тихому центру».

Этот ответ активистов организации не устраивает.

Возникает вопрос: является ОП НСО представителем гражданского общества в органах государственной власти или казённым ведомством и всего лишь транслятором «общефедерального тренда», пренебрегающим общественными интересами и не желающим нести ответственность за конкретную деятельность?, комментирует председатель правления «Тихого центра» Ольга Лесневская.

Напомним, что за сохранение прямых выборов мэра Новосибирска выступают и активисты коалиции «Новосибирск 2020». Депутат-коалиционер Антон Картавин инициировал проведение референдума по данному поводу. На прошлой неделе избирательная комиссия Новосибирской области с третьей попытки приняла у коалиционеров списки членов инициативной группы по проведению референдума.

Ранее редакция сообщала, почему ранее избирком отказывался принять документы на проведение референдума.

Фото Infopro54

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : референдум отмена выборов мэра общественность


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