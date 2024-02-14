Два ребенка-гермафродита родились в 2023 году в Новосибирской области

В 2023 году в Новосибирской области на свет появились необычные младенцы. У детей присутствуют признаки как женского, так и мужского пола.

Истинный гермафродитизм по другому называют овотестикулярное расстройство полового развития, это феномен, при котором у человека есть не только мужские и женские половые признаки, но и репродуктивные органы.

Ребенок с данным синдромом рождается одновременно с тканями яичника и яичка. С патологией появляется на свет один из 83 000 младенцев.

Если заболевание не лечить, то оно может привести человека к летальному исходу.

В таких случаях врачи рекомендуют родителям еще в детстве выбрать пол ребенку и провести необходимую операцию. Хирурги формируют половые органы, после чего всю свою жизнь человек вынужден принимать гормональные препараты.

К сожалению, подобные случаи — не редкость. Как пояснили Om1.ru в новосибирском областном Минздраве, за последние 10 лет в регионе с гермафродитизмом родились 27 детей.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура Новосибирской области обязала Минздрав обеспечить детей с сахарным диабетом необходимыми препаратами.