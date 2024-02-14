Из-за непогоды ограничили движение на трассе Новосибирской области

Сегодня, 14 февраля, с 947 по 1454 км на трассе «Иртыш» вводят ограничения движения транспорта в Новосибирской области.

― с 14:00 до 18:00 14 февраля. Ограничение введено «Сибуправдор», ― отметили в сообщении ГИБДД по Новосибирской области.

Ограничение связаны с неблагоприятными погодными условиями. Например, усиление ветра с порывами до 25 м/с и более.

Время может быть увеличено из-за продолжения плохой погоды.

Специалисты Госавтоинспекция рекомендовали водителям воздержаться от дальних поездок.

Если поездка необходима, то следует быть предельно внимательными и осторожными.

Ранее редакция сообщала о том, что одностороннее движение вводят на двух улицах Новосибирска.