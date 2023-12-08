Семьи с детьми-инвалидами получили лекарства через суд под Новосибирском

В Новосибирской области прокуратура добилась через суд обеспечения препаратами детей-инвалидов.

Сотрудниками ведомства было выяснено, что три ребёнка-инвалида, имеющие заболевание «сахарный диабет 1 типа», не были обеспечены необходимыми медицинскими препаратами.

— Прокуратура Маслянинского района провела проверку по обращениям законных представителей несовершеннолетних, страдающих хроническими заболеваниями и обратилась с иском в суд, — сообщили в ведомстве.

Суд удовлетворил иск прокурора в полном объёме и возложил обязанности на Министерство здравоохранения Новосибирской области обеспечить детей системой непрерывного флеш-мониторинга глюкозы за счёт бюджетных средств.

Ранее редакция сообщала, что на борьбу с сахарным диабетом Новосибирская область получит 37,1 млн рублей и обеспечит детей с заболеванием системами непрерывного мониторинга глюкозы.