Рекламодателям

Два региона Сибири присоединились к карте болельщика

  • 23/08/2022, 10:42
карта болельщика
Услуга по подтверждению личности после подачи заявления на госуслугах теперь доступна в 22 регионах.

К сервису подтверждения личности владельца карты болельщика присоединились еще 10 регионов России. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России. В десятку регионов вошли два сибирских — Кемеровская область и Красноярский край.

Услуга по подтверждению личности после подачи заявления на госуслугах теперь доступна в 22 субъектах страны (Регионов Сибири в этом перечне до сих пор не было. —Ред.). Получить услугу можно дополнительно в 595 отделениях МФЦ, а оформить карту болельщика с нуля в МФЦ можно в 5 регионах (Краснодарский край, Нижегородская область, Ростовская область, Самарская область, Свердловская область).

Карта болельщика — цифровой сервис для посетителей спортивных соревнований. Ее получили уже 185 тыс. человек. Заполнить заявление на получение карты и найти полный список МФЦ можно на портале госуслуг.

Карта болельщика — цифровой сервис для посещения спортивных соревнований. Она потребуется для покупки билета или абонемента на матч. Цифровую карту можно оформить в электронном виде на госуслугах с 4 июля 2022 года, после оформления она будет доступна в личном кабинете на портале. В этом году карта нужна будет для посещения матчей Российской Премьер-лиги сезона 2022/2023. Карту должны иметь все участники, зрители, гости и персонал, а также представители СМИ. Карту нужно получать отдельно на каждого человека, в том числе на детей до 14 лет.

Иллюстрация Минцифры РФ

841

Рубрики : Спорт

Регионы: Сибирь

Теги : спорт Карта болельщика


Комментировать

пока нет комментариев
собрать ребенка в школу

Собрать в школу ребенка в Новосибирске дешевле, чем по области в целом

В мэрии назвали адреса, где родители могут закупиться к учебному году с наименьшими затратами.
Читать статью >>
ледовая арена

Дмитрий Чернышенко потребовал служебной проверки причин удорожания ледовой арены в Новосибирске

И раскритиковал темпы строительства объекта.
Читать статью >>
Помощь Донбассу

Помощь ветеранам Донбасса придёт из Новосибирска

Мэрия берёт шефство над ветеранскими организациями Беловодского района Луганской области.
Читать статью >>
строительные материалы

Новосибирские производители строительных материалов ждали «черного лебедя»

Но в итоге ни один не закрылся. Цены на стройматериалы в регионе снижаются, за исключением инертных материалов, планируется строительство новых предприятий.
Читать статью >>

Актуальный разговор

недвижимость Новосибирска, интервью

Рынок недвижимости Новосибирска справился с испугом

Все материалы
Лента новостей

Собрать в школу ребенка в Новосибирске дешевле, чем по области в целом

23/08/2022, 13:52

Больше 14 тысяч новосибирцев поменяли условия кредитных договоров из-за снижения доходов

23/08/2022, 13:47

Дмитрий Чернышенко потребовал служебной проверки причин удорожания ледовой арены в Новосибирске

23/08/2022, 13:43

Помощь ветеранам Донбасса придёт из Новосибирска

23/08/2022, 11:31
Популярное

Лимонады «Добрый Лимон-лайм» и «Добрый Orange» заменят Sprite и Fanta уже в сентябре

23/08/2022, 15:34

Открытие 93-го сезона Новосибирского академического молодежного театра «Глобус»

23/08/2022, 15:00

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2022

23/08/2022, 10:37

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк Уралсиб запустил виртуальную карту МИР Business с возможностью снятия наличных

23/08/2022, 14:45

Клиенты ВТБ смогут изменить контактные данные без визита в офис

22/08/2022, 16:46

ВТБ запускает новый вклад «Ваше преимущество»

22/08/2022, 15:35
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска