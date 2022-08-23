Два региона Сибири присоединились к карте болельщика

К сервису подтверждения личности владельца карты болельщика присоединились еще 10 регионов России. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России. В десятку регионов вошли два сибирских — Кемеровская область и Красноярский край.

Услуга по подтверждению личности после подачи заявления на госуслугах теперь доступна в 22 субъектах страны (Регионов Сибири в этом перечне до сих пор не было. —Ред.). Получить услугу можно дополнительно в 595 отделениях МФЦ, а оформить карту болельщика с нуля в МФЦ можно в 5 регионах (Краснодарский край, Нижегородская область, Ростовская область, Самарская область, Свердловская область).

Карта болельщика — цифровой сервис для посетителей спортивных соревнований. Ее получили уже 185 тыс. человек. Заполнить заявление на получение карты и найти полный список МФЦ можно на портале госуслуг.

Карта болельщика — цифровой сервис для посещения спортивных соревнований. Она потребуется для покупки билета или абонемента на матч. Цифровую карту можно оформить в электронном виде на госуслугах с 4 июля 2022 года, после оформления она будет доступна в личном кабинете на портале. В этом году карта нужна будет для посещения матчей Российской Премьер-лиги сезона 2022/2023. Карту должны иметь все участники, зрители, гости и персонал, а также представители СМИ. Карту нужно получать отдельно на каждого человека, в том числе на детей до 14 лет.