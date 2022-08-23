По прогнозам метеорологов, сентябрь 2022 года будет насыщен магнитными бурями.

Как сообщает Meteoagent, начало сентября будет достаточно спокойным. Зато позже метеорологи предупреждают о «настоящих» магнитных бурях.

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2022

Спокойные дни: 11-12, 18-22 т 27-29 сентября

Некоторые возмущения: 1-2 и 24-26 сентября

Слабая буря: 6, 8-10, 14-17 и 23 сентября

Малая буря: 3, 7, 13 и 30 сентября

Средняя буря: 5 сентября

Сильная буря: 4 сентября

В эти периоды следует внимательнее относиться к себе, ведь бури негативно влияют на состояние здоровья людей.

Полезные рекомендации для метеозависимых людей

Метеозависимым людям в период магнитных бурь необходимо соблюдать определенные предписания. Нужно стараться как можно больше отдыхать, исключать чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки.

В такие периоды многие ощущают упадок сил. Среди других негативных проявлений со стороны организма можно отметить головную боль, плохой сон, депрессию, перепады кровяного давления. Самочувствие ухудшается и у гипертоников, и у гипотоников.

У некоторых людей начинают ломить суставы, обостряются хронические недуги. Одни становятся рассеянными, другие вступают в конфликты с окружающими, проявляют чрезмерную тревогу.

В преддверии солнечной активности важно избегать переутомления. Минимум час в день нужно проводить на свежем воздухе. Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками, курением. Пищу следует употреблять легкую, чтобы не перегружать желудок.

Нужно стараться высыпаться и делать по утрам зарядку.

Тем, у кого имеются хронические заболевания, нужно заблаговременно запастись лекарствами.

А самая главная рекомендация заключается в том, чтобы сохранять спокойствие. Не следует преувеличивать воздействие солнечной активности на организм. Если обеспечить себе полноценный сон, совершать прогулки на улице, правильно питаться, негативные последствия удастся минимизировать или вообще их избежать.

Воздержитесь от употребления напитков, в состав которых входит кофе и алкоголь. Избегайте стрессов и конфликтов. Во время магнитных бурь не желательно браться за работу, требующую повышенной концентрации. За руль тоже лучше не садиться ну или, по крайне мере, избегать поездок на большие расстояния.

Солнечные или геомагнитные бури — это внутренние реакции Солнца, например, выбросы солнечной массы или вспышки на поверхности, вследствие чего энергия рассеивается от Солнца по всем направлениям, включая Землю. Когда эта энергия сталкивается с магнитосферой нашей планеты, провоцирует геомагнитную активность.