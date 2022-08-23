Евгений Краус назначен врио директора института СО РАН

Временно исполняющим обязанности директора Института теоретической и прикладной механики С. А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) назначен заместитель директора по научной работе Евгений Краус, следует из информации на сайте института.

— Краус Евгений Иванович — врио директора, заместитель директора по научной работе, доктор физико-математических наук, — говорится на сайте института.

Также Краус является заместителем директора по научной работе.

Как сообщалось ранее, 5 августа научный руководитель учреждения Василий Фомин сообщил, что директор ИТПМ СО РАН Шиплюк был арестован по делу о госизмене и перевезен в СИЗО «Лефортово». В учреждении прошли обыски. Шиплюк — известный российский ученый, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук. Он является крупным специалистом в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков. В ИТПМ СО РАН он был заведующим лабораторией «Гиперзвуковые технологии». Основные научные направления исследований Шиплюка связаны с развитием экспериментальной базы и методов аэрофизических исследований, а также с экспериментальной аэротермодинамикой гиперзвуковых летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями. Александр Шиплюк по-прежнему указан на сайте в качестве директора научной организации.

Ранее редакция сообщала, что 22 августа защита обжаловала арест Шиплюка, однако суд оставил ученого в СИЗО. По словам его адвоката Алексея Павицкого, состояние здоровья мужчины оценивается как удовлетворительное.