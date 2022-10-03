Два сибирских журналиста стали победителями XI конкурса «Вместе в цифровое будущее»

Церемония награждения победителей состоялась в Москве с участием 65 представителей региональных медиа и внешних коммуникаций компании.

Перед подведением итогов прошла пресс-конференция руководителей компаний — Михаила Осеевского и Алексея Кашаева. Спикеры ответили на вопросы журналистов о современном состоянии ИТ-отрасли и телекома, цифровых трендах и технологиях, а также прогнозах развития ИТ.

«Вместе с вами за 11 лет существования конкурса нам удалось значительно приблизить цифровое будущее, постепенно превратив его в настоящее. Цифровой стиль жизни давно перестал быть чем-то уникальным, предназначенным только ИТ-энтузиастам, он прочно вошел в повседневную жизнь всех граждан. Современные цифровые технологии приходят на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, позволяют оптимизировать работу жизненно важных приборов, используемых в тяжелых климатических условиях», — отметил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

На конкурс поступило 2 429 работ, из них допущено 2 104 работы от более чем 1 200 журналистов из всех регионов страны. Наибольшей популярностью пользовались номинации «Интернет-СМИ» (884 материала), «Телевидение» (491 сюжет) и «Печатная пресса» (323 статьи). В номинацию «Социальные медиа» подано 98 публикаций, в «Радио и подкасты» — 89 сюжетов. В специальной номинации «Умный город для жизни» от партнера конкурса Systeme Electric журналисты зарегистрировали 59 работ, в спецноминации «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома» — 160.

Победителями федерального этапа конкурса в пяти номинациях стали:

Номинация «Печатная пресса»:

1 место — Коваленко Артем, «Новый ЦОД лучше старых двух», журнал «Эксперт-Урал»;

2 место — Журавлева Ольга, «Жизнь в 3D», ИД «Липецкая газета»;

3 место — Афанасьев Евгений, «Квест с лопатой и сварочным аппаратом или Как варить оптику в метель», журнал IT-News+.

Номинация «Телевидение»:

1 место — Ефимова Эльвира, «IT-коровники в сибирской глубинке», телеканал «Енисей»;

2 место — Истратова Любовь, «Чипированные владимирцы: есть ли в нашем регионе добровольцы, установившие в своем теле чип», ГТРК «Россия. Владимир»;

3 место — Талалай Екатерина, «Ближе к звездам: космофест «Восточный-2021″», Амурское областное телевидение.

«Очень неожиданно, но так приятно стать победителем федерального этапа конкурса. Конкуренция, конечно, высочайшая: такие интересные, актуальные и качественные ТВ-продукты были представлены журналистами. Так здорово, что мне удалось достойно представить Красноярский край», — сказала победительница конкурса Ефимова Эльвира.

Номинация «Радио и подкасты»:

1 место — Тверитнев Анатолий, «Какие технологии помогут нам в освоении языков и переводах?», аудиоподкаст «Нейро Английский»;

2 место — Черепок Антон, «Успеть за секунду: с какой скоростью передавали данные в разные эпохи?», Самарский филиал АО ИД «Комсомольская правда»;

3 место — Романовская Дина, «Говорим сегодня: об отечественных интернет-сегментах», ГТРК «Ставрополье»: радио «Россия».

Номинация «Интернет-СМИ»:

1 место — Борисова Кристина, «Школьник из Пскова разработал приложение “Электронный дневник”», Прессапарте/Pressaparte.ru;

2 место — Хромова Светлана, «Удивительные и полезные разработки пензенских ученых», ИА «Пенза-Пресс»;

3 место — Мальцева Юлия, «Чтобы найти Настю Муравьёву, тюменцам рассылали СМС-ориентировки. Как еще ищут пропавших без вести?», 72.ру.

Номинация «Социальные медиа»:

1 место — Волошинова Вера, «Сенсорные дети», блог «Живой Ростов»;

2 место — Анпилогова Анастасия, «Экзоскелет поднимает с инвалидной коляски: личный опыт использования», «Яндекс.Дзен»;

3 место — Перфильев Никита, «За что нас штрафуют? Обзор дорожных камер ГИБДД», канал Technomode.

Лучшими работами в спецноминации «Умный город для жизни» от Systeme Electric признаны «Татарстан заряжает: для электромобилей больше не останется “запретных” дорог» (Бондаревская Олеся, журнал «Татарстан») и «Иркутск — идеальный город для электромобилей?» (Горбань Наталья, газета «Дело»).

«Я первый раз участвовала в конкурсе, и победа в нем стала для меня неожиданностью. Здорово, что организаторы принимали к рассмотрению не только материалы про коммуникационные технологии и связь, но и на другие темы в сфере цифрового развития. Интересно было читать работы, участвовавшие в конкурсных номинациях, и узнавать, как много интересного происходит в этом плане», — поделилась победительница из Иркутска Наталья Горбань.

В спецноминации «Цифровой стиль жизни» от «Ростелекома» отмечены публикации «Ученые ЮФУ разработали электронное “Шестое чувство”» (Кравченко Екатерина, газета «Город N») и «Десятиклассник из Якутии создал микроконтроллер для газовых котлов в условиях Севера» (Кондратьева Матрена, республиканская общественно-политическая газета «Якутия»).

Победители федерального уровня, занявшие первое место в основных номинациях, и номинанты, отмеченные в двух спецноминациях, осенью посетят Северный полярный круг, познакомятся с технологическими площадками «Ростелекома» и Systeme Electric в Мурманской области.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса.