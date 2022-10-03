Австралия введет санкции из-за референдумов

Австралийские власти заявили о намерении ввести санкции в отношении тех лиц, которые принимали участие в организации и проведении референдумов о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает ТАСС со ссылкой на австралийский МИД.

Ограничения заденут всего 28 представителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также министров и высокопоставленных чиновников, уточнили в ведомстве. Подробный перечень лиц не приводится.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство местных жителей отдали свои голоса в пользу перемен. В пятницу президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении этих регионов в состав России.

Ранее редакция сообщала, что 92 организации и физлица попали в обновленный Британскими властями антироссийский санкционный список, который был опубликован из-за референдумов о присоединении республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей к России.