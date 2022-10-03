Евгений Шестернин назначен министром природных ресурсов

— С сегодняшнего дня приступил к новым обязанностям новый министр природных ресурсов Евгений Шестернин, ранее занимавший должность главы администрации Бердска. Надеюсь, что он приложит весь свой опыт к развитию министерства, — сообщил на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он поручил Евгению Шестернину в кратчайшие сроки изучить все текущие дела министерства и сконцентрироваться на реализации мероприятий национальных проектов, подготовке бюджета ведомства на 2023 год, а также подготовке к очередному лесопожарному сезону.

— Исполнять обязанности главы администрации Бердска будет Владимир Захаров, — добавил Травников. — В конце дня позвоните и доложите о текущих вопросах, которые требуют внимания. Обратите внимание на вопросы отопительного сезона, а также организацию мероприятий для реализации проекта по модернизации инфраструктуры за счет средств Фонда национального благосостояния.

Информация о переходе Евгения Шестернина в правительство региона на должность министра природных ресурсов появилась в июне. В администрации Бердска ее не подтверждали.

Предыдущий министр Андрей Даниленко уволился в декабре 2021 года по состоянию здоровья.

Редакция также сообщала, что исполняющим обязанности главы города может быть назначен заместитель главы администрации Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Главу выберут на сессии горсовета Бердска.

Евгений Шестернин был избран главой администрации Бердска в 2015 году, в декабре 2020 года переизбирался на второй срок. До перехода в Бердск он работал главой администрации Заельцовского района Новосибирска и заместителем главы администрации Центрального округа.

Ранее редакция рассказывала, что в 2021 году в Бердске сформировался новый конфликт по поводу формирования на границе города новой свалки.