Дважды новация. Фундамент для красивой концепции

Запуск жилого комплекса «Онега», нового проекта ГК «Стрижи», без преувеличения стал главным строительным событием марта-апреля. Даже сама презентация комплекса в КРЦ «Победа» получилась автономным медиа-поводом. Исполненная как вечеринка во славу эстетского документального кино, незацикленная на прозе цен и метражей, она порвала все шаблоны девелоперских показов. Арт-компонент в девелопменте — это уже прорыв и вау-эффект. Впрочем, затевалось все не ради желания удивить, а просто потому что для «Онеги» именно этот формат подачи — родной и органичный. Так сказать, концептуально о концептуальном.

Дом уровня артхаус

Категориальное определение «Онеги» именно таково — без привязки к привычным терминам «комфорт плюс» или «премиум». Именно концептуальный комплекс. Комплекс-арт-объект.

Игорь Белокобылький, генеральный директор ГК «Стрижи», считает, что город его детище воспримет как долгожданную сенсацию. Появления концептуального дома, дома с истинно художественной трактовкой в Новосибирске давно ждали, но ждали как-то беспредметно. Мол, у нас все равно такого не будет, это же Новосибирск, город утилитарной застройки.

— Есть огромный спрос на жилище, осмысленное как предмет искусства, — описывает стартовый контекст Игорь Белокобыльский. — Начиная с 60-х, с эпохи типового строительства, эстетически данные дома, их художественные аспекты были третьеочередными. Не прорабатывались индустрией, а потом и не оценивались потребителем — общество постепенно привыкло к тому, чтобы оценивать самые утилитарные черты дома: метраж, этаж, наличие соцкультбыта рядом. Как дом выглядел — было в буквальном смысле делом десятым. И оборот «архитектурные излишества» имел смысл самый конкретный — художественный образ жилища был внезачетным параметром. Он оценивался формально и в последнюю очередь. Или не оценивался вовсе. Тем не менее, эпохи сменились, понятие «искусство жить» снова обрело конкретику.

И «Онега» в этом ряду — отнюдь не первый жилой комплекс с эстетской архитектурой, но первый по интенсивности художественной проработки. Это та архитектура-творчество, архитектура-искусство, каковой она была, например, в 1900-х — во времена Шехтеля и Виктора Орта. Для Новосибирска этот прорыв и вовсе сенсационен, поскольку сам Новосибирск олицетворяет собой именно архитектуру социальных функций, а не архитектуру образов. Большая часть биографии города пришлась на эру, когда было не до красоты.

Как подчеркивает Игорь Белокобыльский, своей задачей авторы «Онеги» мыслили не просто создание красивых домов. Таковые с той или иной частотой в городе появлялись всегда. Сама по себе красивость дома — не прорыв. Нет, «Онега» — это первый в новосибирской строительной практике опыт «архитектуры эмоций». Опыт подхода, который даже на Западе числится новым, неприевшимся.

— Перед нами стояла задача: создать проект с максимальным эмоциональным эхом, —объясняет Игорь Белокобыльский. — Для глубины культурного кода потребовалось обращение к цитатной базе, к базе вдохновения. Потому мы отправились за вдохновением в такую даль — в Архангельскую область, в деревню Кижма. По большому счету та экспедиция и этот проект — кульминация всего, что мы делали прежде. Вся наша прежняя практика — как подход к этому. Первичную отработку идеи мы начали на «Светлой Роще -1». Там стало понятно: нельзя создать реально качественное жилье в аморфном, непроработанном окружении, в негативной среде. И мы взялись за среду: за скверы, парковки, детские площадки. «Светлая Роща», «Кленовая-1», «Кленовая-2» прорабатывались уже в свете этой идеологии.

Но опыт показал, что и этого мало. Тогда ГК «Стрижи» озадачились проблемой культурно-социального контекста. То есть не только местами для покупки мяса и молока, но и пространствами человеческого саморазвития. Так появился муниципальный центр «Стрижи» со своей уникальной атмосферой, за которую ГК благодарны Ольге Лазаревой. Она была замдиректора областного колледжа культуры, солисткой Сибирского народного хора. В общем, человек глубоко «инфицированный» страстью к творчеству. И она создала уникальное культурное пространство, где вокал, хореографию, музыкальное творчество преподают очень авторитетные, очень продуктивные педагоги. Сегодня там занимаются более 600 детей, почти столько же — 500 — в очереди на запись. То же произошло и со спортом. Компания привела в микрорайон спортивные дисциплины в педагогической подаче лучших специалистов. Например, у-шу преподает мастер спорта международного класса. Идею с биатлонной школой ГК «Стрижи» вынашивали вместе с Анной Богалий и Ольгой Зайцевой. Сейчас подключилась Новосибирская федерация биатлона. А потом ГК занялась средним образованием. Существовавшая на тот момент школа № 51 не соответствовала представлениям о том, как должны развиваться дети сообщества, и ее «перезапустили». В результате реконструкции площадь школы увеличится в два раза, радикально будет пересмотрена концепция оснащения. Город для этой школы нашел очень пассионарного директора. Игорь Белокобыльский уверен, что это будет лучшая школа Заельцовского района и одна из лучших школ Центрального округа.

— Словом, мы сроднились с этой идеологией, стали, в хорошем смысле, ее заложниками и уже не мыслим работы по другим принципам. А «Онега» — это фактически вывод всех этих принципов на новый уровень. На уровень понятия «Жилье как арт-объект». Да, как произведение искусства — ни много, ни мало. Согласен, формулировка вызывающая для Новосибирска, и я очень переживал как ее воспримет наш город. Впрочем, такая традиция — это не что-то внешнее, приносное, импортное. Если вглядеться в образ русской деревни (а мы именно в такой образ и всматривались), то станет понятно, что жилая среда там эстетизирована. Там нет предметов, не тронутых красотой. Пусть скромной, пусть наивной иногда, но красотой. Живой и осмысленной, — говорит Белокобыльский. — Мы в архангельскую экспедицию за тем и отправились — чтобы посмотреть, как люди Русского Севера озаряли красотой свою среду обитания. Часть проекта прорисовывалась перед отъездом, до экспедиции. Например, расстановка домов. Артур Лотарев, главный архитектор «Онеги» расстановку ее 15 домов прорисовывал в Новосибирске, по начитанным материалам. А когда приехали в эту деревню, оказалось, что он угадал — в Кижме дома именно так и стоят. Артур все интуитивно угадал! А на месте, на пленере к нему пришли и другие образные решения.

В Кижме творческой группой было снято множество фотографий и видеоматериалов, сделано множество карандашных и акварельных зарисовок. Кстати, в проектной работе над комплексом «Онега» тоже использовались традиционные инструменты художников и архитекторов: карандаш, тушь, кисти. Роль компьютерных программ была чисто техническая.

— И это не архаизация работы, не намеренный уклон в лоу-тех, это органика творчества. — подчеркивает Игорь Белокобыльский. — Архитектор, можно сказать, «думает карандашом». И при работе традиционными инструментами его мыслительная механика несколько иная — более глубокая, более «оттеночная». И за счет хорошей продуманности у нас много эргономичных, небанальных решений.

«Онега» — это 15 домов с номерной атрибуцией по Красному проспекту. Вдоль проспекта — единый строй сомкнутых фасадов, напоминающий и северные русские кремли, и города Скандинавии (тоже Север, кстати). Внутри, в периметре — двухподъездые дома. Внутреннее пространство car free, множество разнообразных рекреационных пространств, по которым интересно перемещаться, где глаза не устают. Архитектура — без карнавальной стилизации под архангельское село, с игрой тонких ассоциаций.

На фасадах — никаких праздных выступов, дающих теплопотери. Лоджии, заглубленные в корпус дома. На первых этажах — квартиры с палисадниками. Места общего пользования аккуратные, но не помпезные. 150 парковочных мест под землей и открытые парковочные места по периметру. На смычке с «Северной короной» будет спортивно-культурная зона и зона торговли. В ближайшей перспективе «Онега» станет сердцем большой урбанизированной территории «Северные Стрижи», куда войдет и комплекс «Северная корона».

— Это 18,5 гектаров — больше, чем территория классических «Стрижей», — поясняет Игорь Белокобыльский. — Там будут жить 20 тысяч человек. Мы хотим проработать для этой территории единую, фирменную атмосферу. С разной архитектурой, с разными нюансами ландшафтного дизайна. Но единую по своему духу и цельно узнаваемую. И мне кажется, что единой и органичной она будет. «Северные Стрижи» — это уже такой вполне готовый топоним городской. Мы хотим это название кодифицировать, узаконить на городской карте — также как «Снегири», «Родники» и наши первые «Стрижи». При этом нет противопоставления «Родникам» — мы сотрудничаем с компанией «Энергомонтаж» во многих социальных и инфраструктурных проектах. Это синергия, дающая шанс создать урбанистическую витрину Новосибирска. Эта территория в такой роли очень органична. Север Новосибирска — после Академгородок — пожалуй, самая социально благополучная, самая позитивная территория.

Тотально защищенное финансирование

Примечателен комплекс «Онега» не только как сенсационно концептуальная для окраины новостройка, но и самый масштабный на сегодня пример проектного финансирования, пример нового взаимодействия застройщиков со «Сбербанком».

— «Онега» — наш первый комплекс, стартующий в совершенно новых финансово-экономических условиях, — поясняет Игорь Белокобыльский. — Это проектное финансирование от «Сбербанка» в его полном воплощении — от первого кубометра грунта из котлована и до выдачи ключей. Пилотные варианты проектного финансирования отрабатывались на комплексе «Солнечные часы», это первый наш проект со счетами эскроу. Ну, а «Онега» — это уже полная развертка системы, новая практика во всем объеме. И это даст очень высокие темпы строительства — высокие даже по нашим внутренним стандартам (ибо все объекты мы сдаем либо точно в срок или досрочно). А тут темпы будут практически стахановскими. Ну не мог же комплекс, эстетически продуманный до мелочей, оказаться в финансово непродуманной системе реализации! Потому и финансовая составляющая у нас прописана столь же детально. Для нашего строительного рынка, мучимого лихорадкой, проект с таким тотально защищенным финансированием — яркое явление. Наличие банковских денег сразу на старте гарантирует динамику проекта. У него с первого дня очень активно форсированный, очень технологичный запуск.

Как подчеркнул Белокобыльский, проектное финансирование отныне станет единственной для ГК «Стрижи» системой запуска проектов:

— Мы, начиная с «Онеги», полностью переходим на банковское финансирование. В «Онеге» уже учтены издержки, связанные с дороговизной финансового ресурса, мы это все просчитали, «Сбербанк» это проверил. Кстати, банк согласился с нами и в оценках стоимости квадратного метра, и в оценке потребительского спроса. Стартовали мы с 68 тысяч рублей за кв. м, сейчас цена подобралась к 70 тысячам. Примечательно, что первыми куплены 4 самых дорогих квартиры первой очереди. Нас приятно удивило, что у покупателей было много порывов к дискуссии, к искусствоведческому спору, но не было отторжения, не было отрицательных отзывов, не было неприятия.

Первая очередь «Онеги» будет построена за год — к началу весны 2020-го.

— В течении 2-3 месяцев ждем кредитного решения по второй очереди. И в сумме на весь комплекс — 2 года. — сказал Игорь Белокобыльский. — Для нас с такой подкачкой это безоговорочно реально. Проектное финансирование по счетам эскроу — самый жесткий в процедурном плане, но самый эффективный по функционалу формат финансирования.

В атрибуции проекта нет привычных для рынка категориальных характеристик. Ибо они, как подчеркнул Игорь Белокобыльский, слишком манипулятивны и множат социальную сегрегацию.

— Наша собственная атрибуция «Онеги» ошеломительно проста, — сказал он. — «Онега» — это комплекс для искренних и внутренне честных. И неважно, кто ты — собственник бренда или каменщик-профи. Кстати, это не ради пущей образности — у нас есть и те, и другие. Да, и каменщики тоже! Конечно, менеджеров пришлось подучить под этот продукт, поскольку продажа концептуального жилья требует особых навыков. Ведь в строительной индустрии слово «концепция» прежде проглатывалось. И лояльность «Сбербанка» — это подтверждение точности концепции. «Сбербанк» очень привередлив к проектам-соискателям. Значит, мы все сделали правильно.

Фото предоставлено ГК «Стрижи»

Реклама. Проектная декларация на сайте https://gk-strizhi.ru/objects/onega/