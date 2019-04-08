Интенсив «Бюджетирование и управленческий учет для бизнеса»

Сибирский офис «ИНТАЛЕВ» приглашает собственников и генеральный директоров, специалистов по финансам на обучение Модуль «Финансы». Бюджетирование и управленческий учет для бизнеса.
Цель этого обучения. Помогаем руководителям и топ-менеджерам посмотреть на бюджетирование и управленческий учёт через призму целей бизнеса. Разбираемся, как устроена система управления финансами — от финансовой структуры до форм отчётов, необходимых для принятия управленческих решений. Закрепляем полученные знания на практике!
В программе: бюджетирование, управленческий учет
Подробная программа и регистрация на сайте.
Как проходят занятия: Теория + Примеры из проектного опыта команды Марины Гусевой (Гуляевой) + Практика по каждому блоку.
Один мудрец сказал: «Расскажи мне – и я забуду. Покажи мне – и я запомню. Дай мне сделать – и я пойму». Это про наш практический интенсив. Приходите учиться и понимать!
Есть вопросы? Хотите участвовать? Оставьте заявку через форму регистрации на сайте, мы с вами свяжемся и дадим полную информацию.
+7 (383) 203-53-95
Фото: предоставлено компанией Инталев
Возраст 18+
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