Интенсив «Бюджетирование и управленческий учет для бизнеса»

Сибирский офис «ИНТАЛЕВ» приглашает собственников и генеральный директоров, специалистов по финансам на обучение Модуль «Финансы». Бюджетирование и управленческий учет для бизнеса.

Это обучение для тех, кто хочет провести апгрейд системы управления финансами в своей компании или построить её с нуля.

Продвинутый уровень знаний. Мы не рассказываем вузовскую теорию, не даем выдуманных примеров. Только проверенная временем методология «ИНТАЛЕВ» и опыт реального бизнеса: ошибки, «фишки», достижения.

Автор и ведущая – Марина Гусева (Гуляева) , генеральный директор и владелец Сибирского офиса «ИНТАЛЕВ», эксперт по системам управления для бизнеса с 15-летним опытом.

, генеральный директор и владелец Сибирского офиса «ИНТАЛЕВ», эксперт по системам управления для бизнеса с 15-летним опытом. Программа разработана на основе 20-летнего опыта «ИНТАЛЕВ» — это более 800 проектов в компаниях из разных отраслей. Делимся реальным опытом, «фишками», которые можно узнать только из многолетней практики.

Цель этого обучения. Помогаем руководителям и топ-менеджерам посмотреть на бюджетирование и управленческий учёт через призму целей бизнеса. Разбираемся, как устроена система управления финансами — от финансовой структуры до форм отчётов, необходимых для принятия управленческих решений. Закрепляем полученные знания на практике!

В программе: бюджетирование, управленческий учет

Финансовая структура компании. ЦФО для целей бизнеса – инструмент управления прибылью компании Управление через бюджеты. Почему бюджет не один и зачем это бизнесу? Управленческая учетная политика. Что стоит за цифрами в ваших отчетах? Автоматизация бюджетирования и управленческого учета

Подробная программа и регистрация на сайте.

Как проходят занятия: Теория + Примеры из проектного опыта команды Марины Гусевой (Гуляевой) + Практика по каждому блоку.

Один мудрец сказал: «Расскажи мне – и я забуду. Покажи мне – и я запомню. Дай мне сделать – и я пойму». Это про наш практический интенсив. Приходите учиться и понимать!

Есть вопросы? Хотите участвовать? Оставьте заявку через форму регистрации на сайте, мы с вами свяжемся и дадим полную информацию.

+7 (383) 203-53-95

www.marinaguseva.ru

Фото: предоставлено компанией Инталев

Возраст 18+

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