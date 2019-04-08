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«СофтЛайн» может выстроить в Новосибирске систему весогабаритного контроля

Компания заявила о готовности взять на себя строительство и обслуживание таких постов.
  • 08/04/2019, 14:06
Автор: Юлия Данилова
«СофтЛайн» может выстроить в Новосибирске систему весогабаритного контроля
Если правильно спроектировать местоположение пунктов весогабаритного контроля, то инвестиции, вложенные в их создание, отбиваются в течение двух лет.

— Мы готовы участвовать в реализации в Новосибирске нескольких проектов по разным схемам взаимодействия: по контрактам оказания услуг, контрактам лизинга/аренды, концессионным соглашениям, энерго-сервисным контрактам и контрактам жизненного цикла, — заявил на заседании секции «Инвестиции в инфраструктуру города Новосибирска» в рамках форума «Городские технологи» руководитель направления по работе с региональными администрациями АО «СофтЛайн» Владимир Пичугин. — Мы не зацикливаемся на концессионных соглашениях. Считаем наиболее интересными контракты жизненного цикла и услуги.

Пичугин напомнил, что компания полностью за свой счет уже реализует в Новосибирске проект «Умный светофор» на улице Станционной. Он доказал свою эффективность на небольшом отрезке городской дорожной сети — в среднем время проезда по улице сократилось на 18-20%. Компания готова тиражировать опыт установки системы на другие улицы Новосибирска. Если «длину» проекта расширить, то можно регулировать трафик на более ранних стадиях — до подъезда к кольцу на площади Энергетиков — и эффективность будет еще выше.

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— Сейчас мы прорабатываем этапность внедрения этой системы. Следующий этап — «расшить» узел на кольце площади Энергетиков. Для этого к системе необходимо подключить прилегающие улицы: Станиславского, Ватутина,  — прокомментировал начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Роман Дронов. — Такие наработки есть, техническое обследование светофоров проведено, есть понимание по разделению зон ответственности: город модернизирует светофорные объекты, «СофтЛайн» — ставит верхний уровень, обеспечивает программное обеспечение и настройку. Сейчас готовится техзадание, чтобы приступить к реализации первого проекта.

В Новосибирске и области компания внедряла не только проекты с АСУДД (автоматизированная система управления дорожным движением), но и фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

— Это системы, которые можно ставить и монетизировать. Тут область не зависит финансово и не должна вкладывать в эти проекты свои деньги. Мы получаем возврат инвестиций за счет выплачиваемых штрафов, — пояснил представитель «СофтЛайн». — Кроме того, в России начинают строится автоматизированные системы весогабаритного контроля. В этом году мы планируем участвовать в двух конкурсах, где делали проектирование таких систем.

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Он отметил, что существует проблематика собираемости штрафов за нарушение весогабаритного контроля — 6-8% в среднем по России (по фото- и видеофиксации — около 75%), но они очень большие. Если правильно спроектировать местоположение пунктов весогабаритного контроля, то инвестиции, вложенные в их создание, отбиваются в течение двух лет.

Вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин поинтересовался — готова ли компания по контракту жизненного цикла или по концессии решать вопрос строительства весогабаритных рамок в Новосибирске. Чиновник также спросил — готов ли «СофтЛайн» взять на себя вопросы межведомственного взаимодействия.

— Да, нам интересно сотрудничество по созданию в городе систем весогабаритного контроля в разных форматах: по концессии, услуги, контракты жизненного цикла — от строительства до обслуживания по жестким условиям. Если работает — город платит, если нет — это наши проблемы и нам нужно срочно что-то делать, чтобы работало, — ответил Пичугин. — Что касается решения вопросов межведомственного взаимодействия, то нужно понимать — на каком этапе у вас находится эта работа. Чуть позже мы готовы предоставить ответ на этот вопрос.

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что эта тема очень интересна для Новосибирска, так как профильный департамент регулярно готовит документы об ограничении движения транспорта через город, чтобы сохранять дороги:

— Нужно проработать темы по строительству таких систем в центральной части города, чтобы отслеживать нарушителей.

Данияр Сафиуллин добавил, что горизонт сотрудничества мэрии с «СофтЛайном» спланирован уже на три года вперед.

Фото: автора

 

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