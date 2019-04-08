«СофтЛайн» может выстроить в Новосибирске систему весогабаритного контроля

— Мы готовы участвовать в реализации в Новосибирске нескольких проектов по разным схемам взаимодействия: по контрактам оказания услуг, контрактам лизинга/аренды, концессионным соглашениям, энерго-сервисным контрактам и контрактам жизненного цикла, — заявил на заседании секции «Инвестиции в инфраструктуру города Новосибирска» в рамках форума «Городские технологи» руководитель направления по работе с региональными администрациями АО «СофтЛайн» Владимир Пичугин. — Мы не зацикливаемся на концессионных соглашениях. Считаем наиболее интересными контракты жизненного цикла и услуги.

Пичугин напомнил, что компания полностью за свой счет уже реализует в Новосибирске проект «Умный светофор» на улице Станционной. Он доказал свою эффективность на небольшом отрезке городской дорожной сети — в среднем время проезда по улице сократилось на 18-20%. Компания готова тиражировать опыт установки системы на другие улицы Новосибирска. Если «длину» проекта расширить, то можно регулировать трафик на более ранних стадиях — до подъезда к кольцу на площади Энергетиков — и эффективность будет еще выше.

В Новосибирске и области компания внедряла не только проекты с АСУДД (автоматизированная система управления дорожным движением), но и фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

— Это системы, которые можно ставить и монетизировать. Тут область не зависит финансово и не должна вкладывать в эти проекты свои деньги. Мы получаем возврат инвестиций за счет выплачиваемых штрафов, — пояснил представитель «СофтЛайн». — Кроме того, в России начинают строится автоматизированные системы весогабаритного контроля. В этом году мы планируем участвовать в двух конкурсах, где делали проектирование таких систем.

Он отметил, что существует проблематика собираемости штрафов за нарушение весогабаритного контроля — 6-8% в среднем по России (по фото- и видеофиксации — около 75%), но они очень большие. Если правильно спроектировать местоположение пунктов весогабаритного контроля, то инвестиции, вложенные в их создание, отбиваются в течение двух лет.

Вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин поинтересовался — готова ли компания по контракту жизненного цикла или по концессии решать вопрос строительства весогабаритных рамок в Новосибирске. Чиновник также спросил — готов ли «СофтЛайн» взять на себя вопросы межведомственного взаимодействия.

— Да, нам интересно сотрудничество по созданию в городе систем весогабаритного контроля в разных форматах: по концессии, услуги, контракты жизненного цикла — от строительства до обслуживания по жестким условиям. Если работает — город платит, если нет — это наши проблемы и нам нужно срочно что-то делать, чтобы работало, — ответил Пичугин. — Что касается решения вопросов межведомственного взаимодействия, то нужно понимать — на каком этапе у вас находится эта работа. Чуть позже мы готовы предоставить ответ на этот вопрос.

— Нужно проработать темы по строительству таких систем в центральной части города, чтобы отслеживать нарушителей.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что эта тема очень интересна для Новосибирска, так как профильный департамент регулярно готовит документы об ограничении движения транспорта через город, чтобы сохранять дороги:

Данияр Сафиуллин добавил, что горизонт сотрудничества мэрии с «СофтЛайном» спланирован уже на три года вперед.

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