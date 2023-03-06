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Две стороны медали: чем рискуют победители лотерей?

  • 06/03/2023, 16:15
выигрыш
Выиграть в лотерею мечтают многие, а желания имеют свойства сбываться. Однако получение приза — это не только радость от обладания, но и большая ответственность. Предусмотрены точные сроки и суммы уплаты налогов государству.

Что делать первым делом, если победил в лотереи или выиграл крупный приз?

После объявления результатов можно отправляться за призом. Однако следует помнить: крупные суммы смогут выдать только непосредственно сами организаторы. Распространители из киосков без специального разрешения имеют право отдать приз, равный менее 15 тысячам рублей. Узнать, кто является организатором, можно из правил розыгрыша, размещенных на официальном сайте или самом билете.

По закону приз обязаны отдать в течение месяца, однако организатор имеет право внести поправки на свое усмотрение. Приз можно получить как в натуральной форме (например, квартира), так и его денежный эквивалент. Отдельно сообщать о факте выигрыша в какую-либо из организаций не нужно. Достаточно задекларировать доход. Некоторые организаторы включают налог в сумму приза автоматически.

Размер налога на выигрыш

Размер налога зависит от конкретной суммы, обозначенной в выигрыше.

  • Если этот показатель равен менее пяти миллионам рублей, потребуется отдать 13 %.
  • Получили более пяти миллионов? Будьте готовы расстаться с 15 % и 650 тысячами рублей.
  • Для налоговых нерезидентов РФ предусмотрена оплата в 30 %.
  • Если лотерею проводит торговая сеть в рекламных целях, сумма налогового вычета составит 35 %.
  • Победители иностранных лотерей платят налоги дважды: и в стране проведения, и в России. Избежать «двойного тарифа» не удастся.
  • Призер ничего не останется должен, если заработает сумму менее четырех тысяч рублей.
  • Если полученное находится в пределах от 4 до 15 тысяч, вся ответственность за уплату налога лежит на победителе. Внести заветную сумму он обязуется самостоятельно.

А если налог не заплатил?

Если сумма налога внесена позже срока, указанного в законе, начисляются пени: 1/300 ставки ЦБ за каждый просроченный день и штраф. Если неуплата произошла из-за ошибок в расчетах, придется дополнительно отдать еще 20 % от суммы налога. Если победитель сознательно укрывается от налоговой, ему грозит штраф в +40 % к общей сумме, которую необходимо внести. Также у ФНС есть полномочия блокировать счета и списывать долги в принудительном порядке.

При крупном выигрыше и сумма налога получается солидной. Если ее скрыть и не заплатить налог в государственную казну, для наказания может быть даже задействован уголовный кодекс. Размер штрафа в подобной ситуации — 500 тысяч рублей. Другие возможные варианты наказания: принудительные работы, запрет на занятие определенными видами деятельности и даже лишение свободы на срок до пяти лет.

Как подать декларацию и получить вычет?

Декларация подается в срок до 30 апреля года, последующего за годом, когда был получен выигрыш. А оплату необходимо внести не позднее 15 июля того же года.

Если деньги получены в неазартной игре или любом мероприятии нерекламного характера, за победителем сохраняется право на налоговый вычет. Если речь идет об лотереи или рекламной акции, подобное правило уже не действует.

Победитель лотереи обязуется уплатить налог со своего выигрыша, который приравнивается к доходу физического лица. Это касается не только финансов, но и призов, выданных в натуральную величину.

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