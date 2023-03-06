Росприроднадзор подал иск к «дочке» Polymetal в Красноярском крае

В Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление Енисейского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) о взыскании с ООО Горно-рудная компания «Амикан» обязательных платежей за негативное воздействие на окружающую среду в размере более 483 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Красноярского края.

ООО ГРК «Амикан» занимается добычей золотой руды на месторождении «Ведуга» в 32 км от п. Брянка Северо-Енисейского района. Указанная деятельность приводит к выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух, поэтому ответчик вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду.

В августе 2021 года Росприроднадзор провёл плановую выездную проверку в отношении ответчика и установил, что ООО ГРК «Амикан» допустило хранение отходов V класса опасности более 11 месяцев на объектах, не включённых в государственный реестр объектов размещения отходов. За указанное хранение ответчик не вносил плату, образовав с 2018 по 2020 годы задолженность в размере 483,3 млн рублей.

Вопрос о принятии заявления к производству будет решён судом в течение 5 рабочих дней.

«Амикан» ведет добычу золотой руды на месторождении «Ведуга» в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Согласно данным системы СПАРК, управляющей компанией «Амикана» является Polymetal. Polymetal — крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России.

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